高雄各區均溫30度以上 防高溫還要留意山區大雨

中央氣象局高溫資訊，今天中午高雄市亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高雄各區均溫皆在30度以上，達36度的區域為大樹區溪浦、內門以及月眉。除留意高溫，午後對流雲系發展旺盛，高雄山區也於中午發布大雨特報。

今天天氣炎熱，高雄市亮起高溫橙色燈號，近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率；據中央氣象局官網顯示，中午高溫前10名，高雄溪浦36度名列第五、內門36度、月眉35.9度。

高雄氣象站呼籲，天氣高溫炎熱，民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，也提醒室內保持通風及涼爽。

高雄氣象站建議，採人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，並多關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，應遠離高溫環境。