寶寶抵抗力差易生病﹖醫授2大關鍵營養延續母乳雙重保護力– HMO母乳寡醣及核苷酸

環境中充斥著大大小小的干擾威脅，而嬰幼兒的免疫力尚未成熟，即使寶寶整天待在家裡，仍會接觸到家人從外面帶回來的病菌，加上換季過敏、感冒、拉肚子……，寶貝大大小小的健康問題，讓許多家長擔憂不已。如何才能從根本做起，為寶寶打造不易生病的黃金體質﹖許多權威小醫生都提出觀點: 提升寶寶的免疫力，關鍵其實在於消化道

近期環境中的威脅越來越險峻，如何才能為寶寶打造不易生病的黃金體質﹖ 圖／shutterstock 提供

認識腸道中的2道免疫防線

新光醫院小兒科劉明發醫師表示，「腸道是最大的免疫器官，超過70%重要的免疫細胞聚集於此。除了一般所熟知的消化、吸收功能外，當遇到外來病毒、細菌入侵時，腸道的腸壁黏膜就是第一道先天免疫防線，如同作戰士兵般採用即時、迅速反應面對威脅。同時，激活後天免疫系統的後備支援；一旦遭受特定病原體攻擊後，腸道中的免疫細胞則為第二道後天免疫防線，產生專一與記憶性的抗體消滅病菌，帶給寶寶持久的保護力。」

劉明發醫師表示：提升寶寶免疫力，必須鞏固腸道中的2道免疫防線。 圖／劉明發醫師 提供

銜接母乳成分必須能持續供養好菌生長，維持腸道健康

想要鞏固腸道兩道免疫防線，提升腸道健康，需要維持腸道菌相的平衡。而母乳就是一個天然的保護機制，幫助寶寶迅速建立健康的腸道菌，對抗病菌入侵，促進免疫系統發育，為寶寶的健康與各方面發展奠定良好的基礎，因此世界各地不斷提倡母乳哺餵的重要性，若媽媽未能以全母乳哺育，在銜接營養時，醫界仍以「貼近母乳核心成分」為首重！

「嬰幼兒的腸道菌叢從出生方式與飲食決定。母乳中蘊含豐富的比菲德氏菌、乳酸桿菌等，是寶寶腸道菌叢中不可或缺的重要菌種。一旦無法哺育母乳，銜接母乳成分就必須能持續供養好菌生長，以維持正常且健康的菌叢生態。」

母乳是寶寶天然的保護機制，因此在銜接營養時要以「貼近母乳核心成分」為首重。 圖／shutterstock 提供

「HMO母乳寡醣」打包壞菌、養好菌，鞏固免疫第一道防線

劉明發醫師進一步指出，「根據國際嬰幼兒營養專家歷經20年研究，近年兒科醫學與營養界熱烈討論的核心成分即為『HMO母乳寡醣( Human Milk Oligosaccharide, HMO )』！研究指出，HMO母乳寡醣是源自於母乳中的第三大成分，僅次於乳糖與脂肪的含量。目前已知的HMO母乳寡醣多達200多種，其中含量最多且最具免疫活性的就是『2’-FL HMO母乳寡醣』。HMO母乳寡醣是具有專一性益菌生，能提供好菌成長需要的營養成分，因此可促進腸道益生菌生長與腸道發展，幫助寶寶鞏固腸道健康！」

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腸道中的好菌一旦增多，自然就排擠壞菌！對於壞菌而言，HMO母乳寡醣就像「誘餌」，促使壞菌與之結合，減少沾附腸壁，以降低腸道發炎、感染與腹瀉等風險。此外，HMO母乳寡醣經過分解後的代謝產物「丁酸」，是腸道發育成熟的重要營養素，對於壞菌生長更有抑制效果。經臨床實證，相較於一般配方奶，攝取HMO母乳寡醣可提升腸道免疫力，也可加強對上呼吸道與其他器官的保護力，經研究，明顯降低66 %上呼吸道感染、52%一般感染機率，如同為寶寶築起先天防護屏障。

圖／照護線上 提供

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等量「核苷酸」支援前線，給寶寶第二重保護力

第一道先天免疫防線築好了，第二道後天免疫防線也不可輕忽。後天免疫系統是對抗病毒、細菌不可或缺的存在，它如同作戰後援軍備，需要良好刺激才能產生專一且足量的抗體士兵。母乳中的另一免疫因子「核苷酸」，正是強化後天免疫系統的重要角色。劉明發醫師指出，「核苷酸是細胞構成的重要元素，能促進免疫細胞製造抗體與活化，研究發現，母乳中核苷酸含量約為68-72mg/L，寶寶若能補充與母乳等量(約72mg/L)的核苷酸與HMO母乳寡醣，對於寶寶接種疫苗後的保護力表現更佳，可提升46%抗體濃度，並降低63%腹瀉症狀，為寶寶輕鬆銜接母乳第二重保護力！」

每個父母都希望能夠養出不易生病的健康寶寶，孩子健康快樂的成長，父母也能減輕照顧上的負擔。想要打造寶貝的健康體質，除了營養銜接要以「越貼近母乳中佔比越多的成分」、「大品牌」、「具有實證數據」為參考依據，留意是否含有如母乳第三大成份「HMO母乳寡醣」與「等量核苷酸」等已具多項研究實證的成分，還要建立良好衛生習慣，多運動、規律作息和睡眠充足，才能全方位強化保護力，打造寶寶的健康生活，也讓家長的育兒之路更得心應手。