台大醫院接種超順暢！打卡看板好貼心、紀念貼紙超可愛

完成第一劑接種的民眾越來越多，去過台大醫院接種站的人多半印象深刻。台大醫院接種站動線順暢、場地舒適，每天接種超過三千人也不擁擠，孕婦接種站還有婦產科主治醫師，提供產檢和完整衛教。民眾離場前能索取可愛的限量紀念貼紙、有多款看板可拍照打卡，現場氣氛溫馨愉快。

台大醫院院長吳明賢表示，台灣要走向下階段安定正常的生活，疫苗和大量篩檢是最重要的兩件事，台大願全力協助接種工作，同時也要發揮頂尖大學醫院的精神，做出好的模式。吳明賢責成副院長高淑芬，將醫學院體育館和台大國際會議中心，從無到有，規劃出能服務大量民眾的新冠疫苗接種站。

高淑芬表示，台大同仁對疫苗接種都有很強的使命感，每時段120人投入輪班，自動自發地把苦差事做得很愉快，美好的接種經驗能鼓勵國人珍惜疫苗、心存感恩，有疫苗就趕快打，不要受假訊息的影響。

吳明賢說，從國際經驗得知，病毒早晚會進入社區，達成群體免疫只能靠自然感染和疫苗接種，但自然感染會有大量傷亡、衝擊醫療量能，疫苗接種更是重要。台大醫院同仁已接種98%，一部分已完整接種兩劑，自然要全力支持政府提供接種服務，除了一般民眾、高風險族群，也協助教育部、警政署、文化部等專案，每天服務2000人以上，累計已接種五萬多人。

高淑芬表示，自己長期投入自閉症、注意力不足及過動症、自殺、憂鬱症的臨床工作，致力於創造愉快、正能量的環境。當院長六月四日交辦此任務，她當天就召集院內十五個單位，開會討論，參與的同仁都高度認同這份使命，合力把想法付諸實現。

以現場大受好評的拍照打卡看板、紀念貼紙為例，高淑芬說，是透過幾位積極參與的台大醫師，介紹了一位已在外開業的眼科女醫師。這位女醫師身為台大校友，很樂意幫忙，一邊顧小孩一邊用平板電腦，創作出素樸柔和的插畫，呈現出博愛互助的精神，與接種站希望傳達的理念一拍即合。

高淑芬很早就倡議要維護孕婦接種疫苗的權益，她在原有的七色彩虹接種動線之外，另外為孕婦開闢一條粉紅動線。在台大醫院婦產科熱烈響應下，每個時段都有兩位婦產科主治醫師在現場，不僅打疫苗也做產檢，目前已服務超過3000名孕婦，北市逾半孕婦可能都是在台大醫院接種。

高淑芬表示，帶領台大同仁一起完成這個任務，是很愉快的經驗，最困難的是疫苗不足，但只要有疫苗可打，台大都義不容辭、樂意協助。未來還有一些新的創意點子還要繼續實現，希望鼓勵民眾感恩、有疫苗就趕快打，不要聽信假消息。

吳明賢提醒，打完疫苗還需要兩周左右才能生成保護力，希望民眾接種後仍要做好個人防疫，不可掉以輕心。台大醫院已建置「Covid-19常見問題」網頁，針對常見問題，提供可讀性高的專業答覆，希望幫助社會大眾理解到大量接種疫苗的重要性，不但能控制疫情，還能保存醫療量能、減少重症和死亡。

台大醫院Covid-19常見問題Q&A：