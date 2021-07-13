迎微解封 醫師警告：小心「變腫病毒」傷膝

多處戶外場所今起微解封，設置在台灣體育運動大學的聯新國際聯合診所復健部主任、台體大運動科學中心特聘醫師趙明哲今天說，復健科門診發現近日許多民眾在假日結束後因膝關節疼痛求助，原因是民眾宅在家「變腫病毒」上身增加膝蓋負擔，只能在周末狂加碼運動傷膝，建議民眾出門運動，莫忘護膝超前部署。

趙明哲建議，在家也能增強膝關節健康，例如每周至少2次股四頭肌漸進式抗阻力訓練，坐姿挺腰，單膝打直與腰呈90度，腳趾往天花板方向維持5秒再緩緩放下，左右腳交替各10回合，之後可用腳踝綁沙包或彈力帶輔助增加強度。

趙明哲說明，今年5月三級警戒後，大小運動場館與公園封閉管制，原本以為民眾運動量降低會減少關節扭挫傷，不料每當假日結束，反而有越來越多膝關節疼痛的患者求助門診，有人甚至痛到走不動，經局部膝關節注射玻尿酸後，症狀才稍稍緩解。

趙明哲分析發現，許多人屬於「一日運動員」型態，只有周末會抽空運動，疫情期間被迫中斷或者延遲運動計畫，加上飲食未控制與睡眠習慣改變，「變腫病毒」上身伴隨體重上升，增加膝蓋負擔。尤其長時間居家辦公或坐在電腦前，雙下肢肌力減退，甚至僅動手整理花草就傷膝。