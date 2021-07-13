臉洗乾淨只要一杯水 弘光妝品系專家教超省水洗臉法

雖然日前梅雨鋒面全台水庫大進帳，民眾免受限水之苦，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹仍提醒，有水當思無水之苦，她教導民眾最省水的洗臉方法，利用一杯250CC的水，就能把化妝後的臉洗乾淨。

施珮緹表示，前兩個月全台民眾飽受限水之苦，家家戶戶存水，每用一滴水必須要斤斤計較，雖然現在沒有缺水限制，還是要珍惜水資源，她多次試驗發現利用約250CC的水、4片紗布、一個噴霧空瓶、卸妝洗臉合一的產品，就能把臉洗乾淨，3分鐘左右便能完成，而且費用超級省，很適合小資族使用。

施珮緹說，用一個杯子裝滿乾淨的水，再用半杯水把4片紗布浸濕，杯中剩下的水則倒入噴霧空瓶中。接著，選擇卸妝、洗臉合一的洗面乳，均勻的塗抹在臉上，連脖子也要擦，然後拿浸濕的紗布，逐一的從額頭、眼睛、鼻翼、臉頰等處輪流擦拭。