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臉洗乾淨只要一杯水 弘光妝品系專家教超省水洗臉法

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹教省水洗臉法。記者游振昇／攝影
弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹教省水洗臉法。記者游振昇／攝影

雖然日前梅雨鋒面全台水庫大進帳，民眾免受限水之苦，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹仍提醒，有水當思無水之苦，她教導民眾最省水的洗臉方法，利用一杯250CC的水，就能把化妝後的臉洗乾淨。

施珮緹表示，前兩個月全台民眾飽受限水之苦，家家戶戶存水，每用一滴水必須要斤斤計較，雖然現在沒有缺水限制，還是要珍惜水資源，她多次試驗發現利用約250CC的水、4片紗布、一個噴霧空瓶、卸妝洗臉合一的產品，就能把臉洗乾淨，3分鐘左右便能完成，而且費用超級省，很適合小資族使用。

施珮緹說，用一個杯子裝滿乾淨的水，再用半杯水把4片紗布浸濕，杯中剩下的水則倒入噴霧空瓶中。接著，選擇卸妝、洗臉合一的洗面乳，均勻的塗抹在臉上，連脖子也要擦，然後拿浸濕的紗布，逐一的從額頭、眼睛、鼻翼、臉頰等處輪流擦拭。

「紗布用完了第一面，記得翻面再使用另一面，但是切記不要過度拉扯，要順著肌肉紋理。」施珮緹說，連續用3片浸濕的紗布擦臉後，幾乎清除掉臉上的化妝品、髒灰塵，最後，拿出噴霧空瓶中的水，往自己臉上噴濕，拿出第4片紗布重新擦拭一遍，清潔度就會像用大量的水潑洗的一樣乾淨，用過的紗布洗乾淨曬乾後可以重複使用，非常環保。

弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹教省水洗臉法。記者游振昇／攝影
弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹教省水洗臉法。記者游振昇／攝影

化妝品 限水 梅雨

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