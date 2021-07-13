國旅九人團好折騰？ 觀光局建議：短距、少人、短天數

疫情三級警戒今起微解封，觀光局放寬旅行社組團限制，開放9人以內的國旅團，不過由於仍有不少景區封閉或是有條件開放，再加上各縣市幾乎都不開放餐飲內用，讓旅行社抱怨連連，認為現在出團根本就是折騰自己，一點都無法放鬆，還不如自己開車出遊。

觀光局表示，經過和旅行公會全聯會及相關業者討論後，建議解封前，旅行業者得以短距離、少人數、短天(時)數等三大條件下包裝相關旅遊商品。

觀光局表示，業者可發揮創意，在符合中央及地方相關規範下，包裝短距離半日遊或其他創意產品，如餐食外帶或選擇近距離遊樂區半日遊，宥或是下午出發隔日上午返回之遊程，讓有意參團的旅客得以參加。

觀光局直言，在大部分地方政府並未開放餐廳內用情況下，跨區長距離移動，包含多餐之行程較難包裝，後續也將在防疫安全前提下持續協助旅行業者，配合中央及地方就疫情變化所定相關防疫管制規範，妥適調整各項措施。