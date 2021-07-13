快訊

超速疫苗國2.0？以色列攔截輝瑞的「第3劑疫苗戰略」

疫苗登記網站當機！一口氣開到18歲 健保署措手不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅九人團好折騰？ 觀光局建議：短距、少人、短天數

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣觀光巴士協會今天率先推出「微解封團」，前往基隆和平島等地遊玩。圖／台灣觀巴協會提供
台灣觀光巴士協會今天率先推出「微解封團」，前往基隆和平島等地遊玩。圖／台灣觀巴協會提供

疫情三級警戒今起微解封，觀光局放寬旅行社組團限制，開放9人以內的國旅團，不過由於仍有不少景區封閉或是有條件開放，再加上各縣市幾乎都不開放餐飲內用，讓旅行社抱怨連連，認為現在出團根本就是折騰自己，一點都無法放鬆，還不如自己開車出遊。

觀光局表示，經過和旅行公會全聯會及相關業者討論後，建議解封前，旅行業者得以短距離、少人數、短天(時)數等三大條件下包裝相關旅遊商品。

觀光局表示，業者可發揮創意，在符合中央及地方相關規範下，包裝短距離半日遊或其他創意產品，如餐食外帶或選擇近距離遊樂區半日遊，宥或是下午出發隔日上午返回之遊程，讓有意參團的旅客得以參加。

觀光局直言，在大部分地方政府並未開放餐廳內用情況下，跨區長距離移動，包含多餐之行程較難包裝，後續也將在防疫安全前提下持續協助旅行業者，配合中央及地方就疫情變化所定相關防疫管制規範，妥適調整各項措施。

觀光局 疫情

延伸閱讀

旅行社6月營收探底 瞄準微解封商機

機捷微解封乘客回升逾600人 桃捷：普通車恢復假日班次

士林科教館即日起微解封 票價折半最多100人入館

百貨業微解封把日本商街搬進來 不出國也能痛快採買

相關新聞

注意！果菜批發市場調節供應與清消周四休市 豬肉要提早備貨

消費者注意！本周四(15日)果菜批發市場休市，同時，為了調節高漲豬價，毛豬也不屠宰，因此周四不供應豬肉，消費者要提前備貨...

今起「微解封」台鐵通勤區間快增班 車內禁飲食

今起正式「微解封」，台鐵表示，即日起配合通勤旅客需求，回復開行20列次區間(快)車，包括17列次區間車及3列次區間快車；...

居家防疫 避免失智症惡化有方法

疫情下，許多失智長輩居家防疫，活動量降低，失智症狀況愈趨惡化。台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，許多病友久居家中...

KKday攜手國泰產險 推出獨家防疫消費禮遇

全民宅家防疫即將屆滿二個月，為鼓勵全台民眾繼續堅持抗疫，KKday攜手國泰產險推出獨家防疫消費禮遇，即日起至8月7日，所...

臉洗乾淨只要一杯水 弘光妝品系專家教超省水洗臉法

雖然日前梅雨鋒面全台水庫大進帳，民眾免受限水之苦，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹仍提醒，有水當思無水之苦，她教導民...

國旅九人團好折騰？ 觀光局建議：短距、少人、短天數

疫情三級警戒今起微解封，觀光局放寬旅行社組團限制，開放9人以內的國旅團，不過由於仍有不少景區封閉或是有條件開放，再加上各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。