機捷微解封乘客回升逾600人 桃捷：普通車恢復假日班次
三級警戒延長至7月26日，今天起微解封，機場出入境旅客比昨天增加，出來搭乘機捷的乘客也增加，至今天上午旅客增加超過600多人，桃園捷運公司表示，考量乘客搭車便利和防疫新生活，今天起的每個周六、日，普通車調整恢復為每15分鐘一班車，與平日班車相同，直達車仍維持離峰時段停駛。
桃園捷運公司表示，疫情影響，搭乘機捷乘客銳減，最近微解封前，乘客略有增加，7月10、11日周末假日乘客增加約上萬人和9800多人，已較前一周增加10%及9%，今天上午搭乘機捷乘客增加超過8%，較平日回升。
機捷原先普通車平日每15分鐘一班車、周六假日每30分鐘一班車，直達車為離峰時段（即在平日上午9時至下午5時、下午7時至深夜結束、周六假日）停駱，因應微解封，普通車平日之外，自本周六（17日）假日（18日）起調回每15分鐘一班車，與平日相同，直達車維持離峰時段停駛，配合民眾適度鬆綁走出戶外活動。
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