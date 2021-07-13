機捷微解封乘客回升逾600人 桃捷：普通車恢復假日班次

三級警戒延長至7月26日，今天起微解封，機場出入境旅客比昨天增加，出來搭乘機捷的乘客也增加，至今天上午旅客增加超過600多人，桃園捷運公司表示，考量乘客搭車便利和防疫新生活，今天起的每個周六、日，普通車調整恢復為每15分鐘一班車，與平日班車相同，直達車仍維持離峰時段停駛。

桃園捷運公司表示，疫情影響，搭乘機捷乘客銳減，最近微解封前，乘客略有增加，7月10、11日周末假日乘客增加約上萬人和9800多人，已較前一周增加10%及9%，今天上午搭乘機捷乘客增加超過8%，較平日回升。