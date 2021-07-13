故宮今微解封開館 親子、銀髮觀眾：理想的觀展經驗

歷經59天史上最長閉館，故宮今天「微解封」開館。此次開館採預約制，一場次僅限100人入場，休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤。參觀的觀眾多認為，相較過去的人山人海，此時的故宮提供理想的觀展經驗。

陳小姐今天帶著念國小的兒子入場，母子倆看描繪宋代流動攤販的特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。她表示，孩子放暑假了，三級警戒下無處可去，知道故宮今天開館，昨預約制啟動時立刻上網搶票。她指出，之前故宮觀光客多時人山人海，她沒興趣帶孩子參觀；現在人少了，母子倆反而可以安靜自在地進行親子藝術教育。

「悶太久了，不出門不行！」李先生用輪椅推著母親逛展，八十多歲的母親對「畫琳瑯—貨郎圖」也相當有興趣，畫中攤販和兒童們的互動，勾起她童年在鄉村跟攤販買東西的溫馨回憶。李先生認為，對高齡長者來說，故宮有空調、限制人數、還有輪椅可使用，是非常好的休閒空間。