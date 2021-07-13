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故宮今微解封開館 親子、銀髮觀眾：理想的觀展經驗

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮今天微解封開館。親子觀眾看描繪宋代流動攤販的特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。記者陳宛茜／攝影
故宮今天微解封開館。親子觀眾看描繪宋代流動攤販的特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。記者陳宛茜／攝影

歷經59天史上最長閉館，故宮今天「微解封」開館。此次開館採預約制，一場次僅限100人入場，休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤。參觀的觀眾多認為，相較過去的人山人海，此時的故宮提供理想的觀展經驗。

陳小姐今天帶著念國小的兒子入場，母子倆看描繪宋代流動攤販的特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。她表示，孩子放暑假了，三級警戒下無處可去，知道故宮今天開館，昨預約制啟動時立刻上網搶票。她指出，之前故宮觀光客多時人山人海，她沒興趣帶孩子參觀；現在人少了，母子倆反而可以安靜自在地進行親子藝術教育。

「悶太久了，不出門不行！」李先生用輪椅推著母親逛展，八十多歲的母親對「畫琳瑯—貨郎圖」也相當有興趣，畫中攤販和兒童們的互動，勾起她童年在鄉村跟攤販買東西的溫馨回憶。李先生認為，對高齡長者來說，故宮有空調、限制人數、還有輪椅可使用，是非常好的休閒空間。

故宮副院長黃永泰表示，為了今天的開館，故宮昨天進行兩次演練，包括動線、預約制和交易方式都再三演練確認，希望提供民眾最好的觀展經驗。他表示，故宮今天下午和明天下午、以及星期日的預約已全滿。對於未預約、經過故宮想順道逛展的民眾，只要那個時段的場次人數未滿，故宮也會代為預約讓觀眾順利入場。

故宮副院長黃永泰。記者陳宛茜／攝影
故宮副院長黃永泰。記者陳宛茜／攝影
故宮今天「微解封」開館。休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤。記者陳宛茜／攝影
故宮今天「微解封」開館。休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤。記者陳宛茜／攝影
故宮今天「微解封」開館。展示翠玉白菜的國寶室空蕩無人。記者陳宛茜／攝影
故宮今天「微解封」開館。展示翠玉白菜的國寶室空蕩無人。記者陳宛茜／攝影

故宮 親子 微解封

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