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到7-ELEVEN預約疫苗還能享優惠 只要5步驟ibon輕鬆完成
「你打疫苗了沒？」成了最近最熱門的招呼語。7-ELEVEN響應政府政策架構零差別疫苗預約平台，不方便在家上網預約的民眾，只要持政府公告可預約疫苗簡訊、健保卡，自7月13日上午10:00至7月15日下午17:00止，即可就近到6,100台ibon便利生活站，5步驟輕鬆完成疫苗預約，同步還可享有營養補給、堅果零食、洗沐及個人保養、衛生用品4大類別、超過40款商品優惠，一站滿足疫苗預約、物資補給，打造離家最近的社區防疫服務網絡。
7-ELEVEN串連全台6,100台ibon便利生活站，只要5步驟：到ibon首頁點選右上方的COVID-19公費疫苗預約專區、插入健保卡檢視資格、輸入個人手機號碼、選擇預約注射地點、時間、資料核對與確認後即完成預約。預約完成後即可獲得一張7-ELEVEN專屬優惠小白單，活動期間持小白單購買店內超過40款指定商品享優惠好康。
優惠內容包括白蘭氏養蔘飲、桂格養氣人蔘、天地合補葡萄糖胺飲等指定精補品特價49元；堅果零食類推薦奧利奧指定商品任兩件59元、M&M'S巧克力系列指定品項任兩件49元；蘇菲彈力貼身HappyCatch 26cm 8片3件89元；還有洗沐及個人保養商品買1送1優惠，最高現省329元，讓民眾預約疫苗、採買物資一站完成。
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