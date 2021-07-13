到7-ELEVEN預約疫苗還能享優惠 只要5步驟ibon輕鬆完成

「你打疫苗了沒？」成了最近最熱門的招呼語。7-ELEVEN響應政府政策架構零差別疫苗預約平台，不方便在家上網預約的民眾，只要持政府公告可預約疫苗簡訊、健保卡，自7月13日上午10:00至7月15日下午17:00止，即可就近到6,100台ibon便利生活站，5步驟輕鬆完成疫苗預約，同步還可享有營養補給、堅果零食、洗沐及個人保養、衛生用品4大類別、超過40款商品優惠，一站滿足疫苗預約、物資補給，打造離家最近的社區防疫服務網絡。

7-ELEVEN串連全台6,100台ibon便利生活站，只要5步驟：到ibon首頁點選右上方的COVID-19公費疫苗預約專區、插入健保卡檢視資格、輸入個人手機號碼、選擇預約注射地點、時間、資料核對與確認後即完成預約。預約完成後即可獲得一張7-ELEVEN專屬優惠小白單，活動期間持小白單購買店內超過40款指定商品享優惠好康。