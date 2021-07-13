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太平洋高壓北退 氣象局：明起天氣不穩定

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天天氣依舊炎熱，各地小心午後雷陣雨。圖／氣象局提供
今天天氣依舊炎熱，各地小心午後雷陣雨。圖／氣象局提供

今天天氣依舊炎熱，各地小心午後雷陣雨。氣象局表示，根據最新雷達回波圖顯示，西半部沿海有零星回波的發展，預估今天上午，苗栗到嘉義沿海會有零星短暫陣雨；台東恆春半島海面上也有零星回波，因此有時候可以看得到陽光，雲多的時候也有可能會下雨。

氣象局表示，今天各地，包括澎湖、金門、馬祖都是晴朗的天氣型態，不過中午以後，西半部、東北部以及東部山區會有午後雷陣雨，氣象局也會視對流雲系的發展，發布降雨相關特報與即時訊息。

至於氣溫部分，氣象局表示，目前各地氣溫都在上升，今天上午9點為止，台東長濱已達到35.1度高溫，預估西半部高溫約34、35度左右，東半部及澎湖、金門33度，馬祖31度；此外，宜蘭、台東、台南、高雄、屏東等地區還會出現36度，甚至是更高的氣溫，提醒民眾外出記得防曬，多補充水分。

氣象局也提到，明天開始，隨著太平洋高壓逐漸向北移動，天氣型態會有些改變，南方熱帶海面上適合對流雲系發展的暖濕環境會比較接近台灣，因此天氣會不太穩定。

氣象局表示，明天清晨到上午，中南部沿海會有零星短暫陣雨，東半部地區、恆春半島會有斷斷續續的短暫陣雨，其他各地包括澎湖、金門、馬祖都是晴朗天氣，但是西半部會有午後雷陣雨，中南部地區以及其他各地山區容易有局部大雨。周五以後，包括金馬澎都有短暫陣雨的機會。

氣象局提醒，明天以後天氣雖然不穩定，不過天氣依舊悶熱，大家適時補充水分，外出做好防曬；至於未來會有什麼樣的熱帶系統，氣象局也會持續監控。

氣象局 金門 天氣動態

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