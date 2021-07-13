運動微解封World Gym免費2天 健身工廠線上請假網友按讚

雖然全台維持三級警戒，但今天起，部分開始微解封，其中全台私人企業的健身房也陸續開放，除了高雄市明定健身房無法營業外，包括World Gym、健身工廠、True Yoga Fitness 全真瑜珈健身都宣布恢復營業，但都各自有措施，引發網友討論。

其中最引發網友討論的兩個爭論點，包括因為部分設施如淋浴間、三溫暖、游泳池等不能開放，不少會員認為即使恢復運動，也不能收全額費用；另一爭論點則是全台仍在三級警戒，若有會員仍不想去健身房運動，相關費用問題該怎麼辦？而各家健身房也各有做法。

全台店點最多的World Gym世界健身房在臉書粉絲團表示，從7月13～15日開放會員免費使用，另外按照指揮中心的指示，包括每小時防疫消毒、增設自助消毒站、教練及有氧老師授課前抗原快篩、全體員工佩戴口罩及面罩。

另外要求會員自備毛巾與水瓶，暫停開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱，其中台北市暫停更衣室，唯有高雄店點暫停營業延長至7月26日。有氧課程預計7月16日恢復正常，另外針對會員不想運動想請假，World Gym提出7月16～31日免費請假，但今天起需要至官網下載文件，並以發E-Mail方式請假。

另一家健身工廠也預計7月13日恢復營業，除了各種措施全面配合外，也加裝人臉辨識與體溫感測入場系統，能夠有效遵守容留人數之規範。

對於會員請假，健身工廠提供三種方式申請暫停會員，包括私訊官方臉書粉專、電洽會員服務部，以及上官方App就能申請暫停會員，且不收服務費也不扣款，讓不少網友狂按讚。