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國道上半年自撞事故暴增 超速、不當變換車道是主因

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，日前發生疑似轎車自撞中央分隔島護欄的事故。圖／讀者提供
國道1號北上苗栗縣銅鑼路段，日前發生疑似轎車自撞中央分隔島護欄的事故。圖／讀者提供

高速公路近來車禍意外頻傳，根據高公局統計，今年上半年，也就是一到六月，國道自撞死亡事故就有14件，造成14人死亡、6人受傷；相較於去年同期，增加5件，死亡人數也增加4人，受傷人數則是增加8人之多。

高公局表示，從去年截至今年6月底止，總計30件國道自撞死亡事故，占所有死亡事故36%，造成35人死亡，30人受傷。主要肇事車種為自小客車(22件，占73%)，多數發生在深夜10時至隔天清晨6時(17件，占57%)，肇因主要為超速及變換車道或方向不當(各有8件，各占27%)。

值得注意的是，未繫安全帶者占自撞死亡人數60%，高公局表示，顯示自撞事故發生時，駕駛或乘客往往因未繫安全帶而易造成死亡。

高公局強調，國道用路人行車時，駕駛跟乘客請務必繫上安全帶及避免超速。依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，未繫安全帶者開罰3千至6千元罰鍰；另於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，視情節輕重處3千至2萬4千元不等罰鍰，嚴重超速者更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照，故請用路人切勿心存僥倖。

隨著疫情三級警戒今起微解封，高公局表示，今天上午國道車流量較上個禮拜同期相比，略增4%左右，不過相較於疫情前，整體車流量依舊是減少的狀況。

高公局表示，本周微解封，不過因景區景點還是有封閉等狀況，國道整體車流量會增加，但不會到暴增的狀況。預估本周交通量會較上周同期增加5%至10％左右，整體車流量約75至85百萬車公里，相較於疫情前平日90百萬車公里、假日103百萬車公里，還是有點差距。

國道 疫情

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