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注意！果菜批發市場調節供應與清消周四休市 豬肉要提早備貨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
消費者注意！本周四(15日)果菜批發市場休市，同時，為了調節高漲豬價，毛豬也不屠宰，因此周四不供應豬肉，消費者要提前備貨因應所需。圖／本報資料照片
消費者注意！本周四(15日)果菜批發市場休市，同時，為了調節高漲豬價，毛豬也不屠宰，因此周四不供應豬肉，消費者要提前備貨因應所需。圖／本報資料照片

消費者注意！本周四(15日)果菜批發市場休市，同時，為了調節高漲豬價，毛豬也不屠宰，因此周四不供應豬肉，消費者要提前備貨因應所需。

根據中央畜產會統計，12日整體毛豬每公斤平均批發價83.92元，若扣掉進口豬肉，僅計算本土毛豬，每公斤平均批發價為84.69元，皆為豬價高點，

農委會畜牧處副處長江文全表示，現階段豬價高漲，主要是因為豬少，天熱毛豬吃得少大得慢，休市一天，多出了兩萬多頭豬，可以平均分攤到其他天的供應數，舒緩缺豬的壓力；此外，農產批發市場根據指引，15日以後需要持各項證明使得進入，因此15日休市剛好可以加強防疫措施，包括市場、屠宰場工作人員還沒有施打疫苗的，盡快去施打，另外，也加強傾銷等防疫工作；和農產批發市場相比，肉品市場相對單純，且周邊沒有零批市場，因為進出人員比較能掌握。

至於豬價高漲的狀況何時有機會趨緩，江文全表示，會有兩個變數，一是距離肉品銷售旺季農曆七月、中元節還有一個多月期間，因此現在必須調節；另一是，今起的疫情微解封或未來可能的解封，可能以會有其他的需求面向產生，因此還需要再觀察。

他說，根據農委會統計，今年一到六月毛豬供應404.3萬頭，去年同期供應頭數為406.2萬頭，相差不到1%；且進口豬的數量也比去年多，今年1到5月進口豬肉3萬356公噸，去年同期為2萬6064公噸；肉商或冷凍公會根據市場變化狀況反映，的是十。價格高漲主要還是因為疫情影響，需求量大增。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，因為周三不屠宰，所以周四市場沒有供應豬肉，消費者要提前作準備；豬價高漲會這樣調節，是因為本身毛豬頭數供應不足，六七月供應市場的豬，是今年年初一二月養的，年初幾波寒流，造成仔豬小豬下痢(PED)嚴重，不少大型養豬場整場小豬都無存活，才造成現在的豬肉缺口；根據農委會統計，缺口約3萬頭；另外外在因素包括天氣熱、換肉率低，飼養成本高漲，因此豬價攀升。

黃加安說，疫情影響萬物齊漲，不僅只豬肉，其他禽肉也是，至於進口豬肉，他說現階段的進口豬肉與去年的量相比不太準，因為去年六月口蹄疫拔針說要外銷，八月底又宣布進口萊豬等外在因素影響，去年整年總進口豬肉量偏低，因此比較去年同期的豬肉進口量會失真。

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