打疫苗擔心副作用 中醫師教你按壓穴道舒緩疼痛
國內疫苗擴大施打，各地陸續發現，接種莫德納疫苗後手臂「產生磁力」的有趣現象。不過，更多民眾擔心接種疫苗產生副作用，常見症狀包含發燒、肌肉痠痛等等，中醫師建議，民眾可於施打疫苗前三天赴院所調身體，發燒、肌肉痠痛時可以服用柴葛解飢、葛根湯解熱，另可搭配按壓穴道舒緩。
針對接種前的準備事項，開業中醫師施昀廷說，施打疫苗前必須早點睡、不熬夜，飲食清淡、不喝酒，注射當天不空腹、不吃太飽，並喝大量的水，至少引用1500CC並多休息；建議施打前三天可依個人體質就診、調理身體。
指揮中心日前於記者會公布，國人打完疫苗常見副作用，AZ疫苗部分是注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒超過38度等；接種莫德納的副作用則為頭痛、發燒、疲倦、肌痛、關節痛、噁心、接種部位脹痛、嘔吐、淋巴結腫大、蕁麻疹、接種部位紅斑畏寒等。
服用中藥所對應的症狀，施昀廷說，柴葛解飢、葛根湯可舒緩頭痛、發燒、肌肉痛，麻杏肝石湯則可舒緩胸悶、咳嗽。另也可搭配按壓穴道紓解不適，施昀廷指出，頭痛可按壓太陽穴、合谷穴；魚際穴、風池穴及大椎穴則可解熱，腳底的湧泉穴能消除疲勞並改善肌肉痠痛，足三里、血海穴可補虛補血促進血液循環。
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