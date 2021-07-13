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今起「微解封」台鐵通勤區間快增班 車內禁飲食

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵表示，即日起配合通勤旅客需求，回復開行20列次區間(快)車，包括17列次區間車及3列次區間快車；此外，亦回復開行6列次對號列車，包括西部幹線4列次及東部幹線2列次。圖／台鐵提供
台鐵表示，即日起配合通勤旅客需求，回復開行20列次區間(快)車，包括17列次區間車及3列次區間快車；此外，亦回復開行6列次對號列車，包括西部幹線4列次及東部幹線2列次。圖／台鐵提供

今起正式「微解封」，台鐵表示，即日起配合通勤旅客需求，回復開行20列次區間(快)車，包括17列次區間車及3列次區間快車；此外，亦回復開行6列次對號列車，包括西部幹線4列次及東部幹線2列次。

台鐵局局長杜微表示，這次回復開行列車，主要是配合疫情狀況調整，以增加運能方式降低車內旅客擁擠度，同時也要注意車廂及車站的清消與人流管理，提供旅客優良的乘車環境。

台鐵局提醒，儘管微解封，不過列車上依舊維持禁止飲食，商場內餐飲業則依照地方政府發布公告內容為準並配合辦理，目前附業營運中心調查，台鐵承商店家都僅開放外帶，因此仍無法開放內用。

台鐵局表示，各級對號列車包括太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號，將禁止站票搭乘，直至疫情警戒第三級結束止，禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，並以梅花座方式發售乘車票。

台鐵 微解封

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