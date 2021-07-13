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營養師分享打完疫苗「怎麼吃」吸收更好？網讚：超實用
最近疫苗接連傳出好消息，公費疫苗登記平台開放後，民眾登記熱烈，大部分人引頸期盼快快打到疫苗，度過疫情危機。營養師高敏敏也在臉書分享打疫苗後的食物建議，建議民眾「5多吃+5避免」，注意均衡飲食，打完疫苗多休息，就能讓疫苗效果更好，網友大讚「好實用」。
高敏敏表示，打完疫苗後的效果取決於飲食營養與生活作息；如果營養不良，可能會讓疫苗保護力下降。她建議採取「5多吃+5避免」策略。
多吃新鮮原型食材
1.雞湯、魚湯：
內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞、腸胃道
2.降發炎食物：
Omegs-3、多酚類，幫助降低發炎情形
推薦食物：鮭魚、綠茶、薑黃、莓果
3.十字花科蔬菜：
抑制自由基，保護細胞
推薦食物：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔、油菜
4.新鮮水果：
植化素、維生素，幫助抗氧化
推薦食物：芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等
5.水：
一天最少2000c.c
避免易發炎食物及生活型態
1.油炸重鹹：
垃圾食物容易導致發炎
2.高糖食物：
糖分攝取過高，易導致發炎體質
3.抽菸：
抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲
4.酗酒：
過量酒精會削弱免疫系統
5.熬夜：
每日需睡滿7-9小時
營養師的建議，簡單說來就是均衡飲食、加上維持健康生活習慣。有網友笑稱，「要先燉雞湯再去打疫苗，怕回家沒力氣煮飯」、「學起來」。也有好奇的網友詢問「沒打疫苗的可以怎麼吃呢？」、「滴雞精可以嗎?」
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