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搶攻微解封客群 國光客運提供乘客疫苗險

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運結合富邦保代提供疫苗險，理賠保障最高可達十萬元，希望藉此讓乘客安心搭乘。圖/國光客運提供
國光客運結合富邦保代提供疫苗險，理賠保障最高可達十萬元，希望藉此讓乘客安心搭乘。圖/國光客運提供

三級疫情警戒今天起正式「微解封」，部分風景遊樂區等戶外景點有條件適度開放，為讓了吸客，國光客運結合富邦保代提供疫苗險，理賠保障最高可達十萬元，希望藉此讓乘客安心搭乘。

第三級疫情警戒延到七月底，但適度鬆綁戶外風景區活動，國光客運表示，預期乘客回流不會馬上出現大幅度反彈，將隨著疫苗普及率同步慢慢回流，民眾完全恢復跨區活動還需要很長一段時間。

為此，國光客運提前部署疫苗防疫，與富邦保代異業合作，提供乘客為期一年疫苗險保障。

國光客運表示，乘客透過車站看板掃描QRCode或於國光客運官網與臉書粉絲團登錄，即可以獲得「疫苗好安心專案」一年期保障，其中疫苗不良事件費用補償保險，減少擔心施打後可能產生的疫苗不良反應，提供更全面健康防護，讓民眾更加放心及安心搭乘大眾運輸。

國光客運也提到，在交通部公路總局安排下，雙北基桃等北部地區第一線工作人員上周起陸續施打疫苗，讓同仁無後顧之憂堅守崗位。

國光客運強調，例行性車輛清潔消毒作業從來沒有鬆懈，除引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，再加上空調出風口、椅墊與頭枕巾等，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，致力於提供安全衛生乘車環境。

疫苗 國光客運 疫情

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