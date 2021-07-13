新冠疫苗等不到肺炎疫苗也缺貨 名醫為兒打肺炎疫苗

新冠肺炎爆發本土疫情，許多民眾等不到疫苗，先到醫院診所接種肺炎鏈球菌疫苗，增加保障，避免重症，但肺炎疫苗也缺貨，醫療典範獎得主、嘉義市神經內科名醫宋思權，日前親自開車到國道三號關西服務區，為在北部工作等不到疫苗的年輕兒子，親自接種一劑肺炎鏈球菌13價結合型疫苗。

宋思權說，兒子在新冠肺炎疫情熱區的北部工作，等不到疫苗，為預防細菌性肺炎感染，防範重症，先為兒子接種肺炎疫苗，大家搶打肺炎疫苗，現在也缺貨，自費肺炎疫苗搶手，可為零歲到百歲民眾接種，安全性高、效果好、少副作用，在新冠肺炎疫苗無法充足供應前，接種肺炎疫苗防重症，多一層保障。

他說，在國道三號關西服務區注射疫苗，引人側目，醫師室外施打合法疫苗，避免群聚，肺炎鏈球菌疫苗全國大缺貨，診所只剩1劑，開車來回逾百公里為兒子接種。父親疼愛兒子親情，讓人感動。

嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠肺炎，但有助於感染新冠肺炎減低發生嚴重併發症，多一層保障，新冠疫苗不足，現在連肺炎疫苗也缺貨。

肺炎鏈球菌是人類常見感染細菌，潛伏人類鼻腔，可透過飛沫傳播，一旦感冒或免疫力降低，肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症。

肺炎鏈球菌疫苗降低感染肺炎鏈球菌風險，研究發現，接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低近1成肺炎、7成侵襲性肺炎鏈球菌感染症機率，減少病人出現肺炎、敗血症等併發症機會，肺炎鏈球菌沒有季節性，疫苗1年四季都可施打。