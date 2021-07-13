今天氣炎熱、紫外線過量 高屏宜東南5縣市高溫特報

天氣高溫炎熱，氣象局表示，今中午前後宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天東部(宜蘭羅東鎮36.1度、台東長濱鄉36.9度)、中部(雲林斗南鎮36.1度)、南部(台南新化區36.1度，高雄大樹區36.0度，屏東內埔鄉36.4度)皆有觀測資料符合高溫警示標準，北部雖未達，但感覺上仍晴朗炎熱。昨午後對流近山區發展、擴及西半部平地的範圍增大，不過氣象局並因此發布大雷雨及豪雨特報。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，午後對流旺盛，主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周四至下周一(15至19日)「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

吳德榮也提到，根據各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側有水氣的輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；下周一美國(GFS)模式的模擬已有颱風的強度，而歐洲(ECMWF)模式模擬的位置相近、強度則較弱(右圖)。至於其未來動向？由於已是期末模擬，各國模式的誤差都太大了，現在討論還太早，必須再觀察幾天。