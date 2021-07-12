山林微解封！14處森林遊樂區、91條步道開放名單在這

配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，以及地方政府管制公告與社區部落諮詢結果，林務局表示，明天起將開放91條自然步道、53條林道、14處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區；但室內展示教育場館、軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋與通舖型住宿設施，以及自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區），仍暫不開放。

各森林育樂場域開放情形，將視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，遊客可在出發前至台灣山林悠遊網查詢，林道資訊至林務局官網查詢。

林務局說明，7月8日曾宣布預計開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區，但也附帶說明各步道場域開放需與當地相關部落社區協調，經近日協商加上部分縣市政府公告境內旅遊景點、步道、園區等將持續暫停開放，林務局配合自7月13日起仍暫停開放鎮西堡巨木群步道、桶后越嶺步道、紅石步道等30條自然步道，大鹿林道本線、雙龍林道、延平林道等28條林道，太平山、內洞及觀霧等3處國家森林遊樂區，7月13日起開放區域調整為91條自然步道、53條林道及14處國家森林遊樂區。

林務局表示，7月13日開放的各森林育樂場域將實施遊客人數總量管制，森林遊樂區入園人數降為原承載量的四成，到達人數上限後將採一出一進，大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載五成；入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，將婉拒入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩。

林務局提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，可使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠。