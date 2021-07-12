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明天微解封！南投這些景點不要去 去了保證撲空

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
明天微解封，但溪頭自然教育園區暫不開放一般民眾入園。圖／台大實驗林提供
明天微解封，但溪頭自然教育園區暫不開放一般民眾入園。圖／台大實驗林提供

三級警戒延至26日，但中央宣布明天起微解封，國家公園、遊樂園區、森林遊樂區、休閒農場等部分場域可降載接客，南投縣不少景點、遊樂區控管人流重啟營運，但觀光處提醒，有部分風景區或觀光場域暫不開放，呼籲民眾注意別撲空。

觀光處指出，根據中央微解封指引，國家公園、遊樂園區、森林遊樂區、休閒農場等休閒觀光場域有條件鬆綁，原則上僅能開放園區最大承載量4成，且須落實防疫措施及人流總量管制，明起可降載營運，但經盤點仍有少部分景點暫緩開放。

其中，縣府管轄的「信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋」、「竹山瑞龍瀑布園區」竹山梯子吊橋（竹山天梯）」、「日月潭遊客服務中心（舊風管所）」均暫不開放，後續再視疫況再行公告開放時間；「埔里鎮鯉魚潭風景區」則僅開放北潭，南潭暫未開放。

行政院交通部觀光局日月潭國家風景區管理處轄管場域「多媒體導覽室」、「日昇月恆藝廊」持續關閉；內政部營建署玉山國家公園管理處轄管「山屋」、「生態保護區」暫不解封，待中央宣布解封後再開放。

國立台灣大學生物資源農學院實驗林管理處「溪頭自然教育園區」及「鳳凰自然教育園區」暫不開放一般民眾入園，僅開放預訂入住園區旅客；「下坪自然教育園區」仍暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期。

另「泰雅渡假村」暫不開放，業者將依疫況調整開園；「信義坪瀨琉璃光之橋」至三級警戒解除前暫休園，後續視疫況調整園區開放時間；國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝文化園區」依三級警戒規定閉館，開館日視疫情發展即時修正。

而「竹山文化園區」15日起恢復對外開放，「竹山菸葉館」則預計休館至17日；國立自然科學園區「鳳凰谷鳥園生態園區」明起開放，但每天限制400人入園，不開放現場售票、電話預約，只接受網路預約購票，未預約成功請勿前往。

明天微解封，但南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋暫不開放。圖／南投縣政府提供
明天微解封，但南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋暫不開放。圖／南投縣政府提供

玉山國家公園 三級警戒

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