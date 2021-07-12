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新北聯合醫院板橋院區計畫通過都審 預計擴增600多床

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市立聯合醫院未來將拆掉，重新建為新北市板橋醫療園區，預計擴增至815床，大幅提升醫療量能。圖／新北市衛生局提供
新北市立聯合醫院未來將拆掉，重新建為新北市板橋醫療園區，預計擴增至815床，大幅提升醫療量能。圖／新北市衛生局提供

新北市為提升醫療量能，預計將新北聯合醫院板橋院區與新北衛生局、新北衛生所、新埔立體停車場拆掉重建為新北市板橋醫療園區，將原本不到200床的醫院擴增為815床的區域醫院，近期已通過二級都市計畫委員會審議，預計2023年以BOT形式招商。

新北市人口眾多，醫療資源不足，市府希望能在板橋擴增量能，幾經思考後決定將新北市立板橋聯合醫院拆掉重建，大幅提升新北醫療品質。

新北市立板橋聯合醫院位在板橋英士路，與新北市衛生局、板橋衛生所相連，對面還有一棟新埔立體停車場，市府決定將這塊地上物全部拆除，以BOT方式重建為新北市立醫療園區。

新北市城鄉局表示，內政部已於近期通過審議，同意衛生局將立體停車場及周邊的龍泉街改為醫院用地，整塊移平重建。

新北市衛生局表示，該案預計2023年開始招商，佔地高達4.23公頃，會在此增設急性病床499床，總病床數達815床，比現有病床多了4倍之多，規模也會從地區醫院變成區域醫院。

衛生局補充，新北市衛生局未來會搬遷到三重第二行政大樓，不過目前該區尚未規畫完成，所以還沒辦法確定什麼時候能開始興建板橋醫療園區，也無法設定完工時程。

衛生局指出，未來興建時必會出現醫療量能空窗期，但土城醫院近期不斷擴床，輔大醫院也有一定規模，屆時民眾可以先到其他地區的醫院就醫，等到新北市板橋醫療園區完成後，市民將能獲得更好的醫療品質。

衛生局 停車場

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