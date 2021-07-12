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中正紀念堂明起微解封 入館採單一出入口

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中正紀念堂13日起微解封，入館採單一出入口。記者陳宛茜／攝影
中正紀念堂13日起微解封，入館採單一出入口。記者陳宛茜／攝影

中正紀念堂明起微解封，以「預約參觀、人流管控」低度活動方式對外開放參觀，兼顧防疫安全與提供文化藝術服務。中正紀念堂管理處表示，歡迎民眾自即日起，以電話或網路方式預約，為控制人流，入館採單一出入口，參觀民眾請由愛國東路大孝門側進入，並依現場服務人員指引動線參觀。

因應疫情，中正紀念堂僅開放部分展場，包括多媒體人權主題常設展、「光透美學–玻璃藝術的無限可能」展覽、「3D視角・EYE TAIWAN展」、藝術燈箱及3D地貼-長頸鹿拍立得、蔣中正總統文物展視室、三軍儀隊交接等。

中正紀念堂管理處表示，配合防疫政策，7月13日至7月26日微解封期間，每日開放4個時段預約參觀，分別為09：00-10：30、11：00-12：30、13：30-15：20、15：40-17：30，每個時段人數上限為100人，民眾可至官網首頁連結預約報名網址https://reurl.cc/bXedp3，或撥打預約專線：02-23431100轉1128、1122、1057、1097，將有專人提供預約登記服務。

管理處指出，為提供民眾安全藝文參觀環境，將每日定時進行環境清潔消毒，並請參觀民眾配合量測額溫、實聯制、全程戴口罩、保持1.5公尺以上之社交距離，堂內全面禁止飲食。此段期間暫不提供導覽服務，穿戴式、觸控式之展示設施亦暫停使用。

中正紀念堂 微解封 社交距離

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