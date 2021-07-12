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國父紀念館明開放 恢復衛兵交接

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國立國父紀念館明起重新開放，並恢復大廳三軍儀隊禮兵交接。圖／國父紀念館提供
國立國父紀念館明起重新開放，並恢復大廳三軍儀隊禮兵交接。圖／國父紀念館提供

國立國父紀念館明起重新開放，並恢復中斷了59天的知名儀式三軍儀隊禮兵交接。開放區域為大廳、史蹟東室、史蹟西室、中山國家畫廊，歡迎民眾自即日起，以網路或電話方式預約。

配合防疫政策，國父紀念館採提前預約登記制，並實施分時段、分流方式入館。每日分為4個時段，每個時段開放上限100位民眾預約入館參觀，分別為09:00-10:30、11:00-12:30、13:30-15:00及15:30-17:00，民眾可至預約網址：https://event.culture.tw/YATSEN/portal/ArtistSpace/R0503MAction?spaceId=1A001，或撥打預約專線02-27588008轉545，預約擬參觀之時段。預約時間至前一日中午12時截止，如有剩餘名額則開放現場報名。

在將近一個月的停止開放參觀後，國父紀念館即將於7月13日恢復大廳三軍儀隊禮兵交接，開放參觀展覽包括一樓史蹟東室「民主共和國之父-孫中山」、史蹟西室「孫中山與台灣」及二樓中山國家畫廊「麗水風華-張克齊七十回顧展」；該展精選精工畫作78件、畫稿22件、生肖紀念幣12枚及畫冊9本，涵蓋翎毛、走獸、家禽、家畜、花卉、蔬果等豐富題材，展期即日起至8月1日止。

國父紀念館提醒參觀民眾勿於入口處等候群聚，進入場館須配合辦理實聯制登記、量測體溫及酒精消毒手部等防疫措施，如遇額溫攝氏 37.5 度以上或有急性呼吸道、腹瀉等症狀者，將協助其離場。民眾進入場館應全程佩戴口罩，並保持與其他人員間至少 1.5 公尺社交距離。迴廊、廣場等室外空間禁止10人以上之聚會。中山公園園區如發現有民眾群聚活動之情形，本館保全人員將進行勸導；如不聽勸導，則將通報臺北市政府衛生局處理。

●相關資訊請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站：https://www.yatsen.gov.tw/查詢，或電洽該館服務臺(02)27588008分機545。

國父紀念館因應疫情趨緩微解封措施開放公告。圖／國父紀念館提供
國父紀念館因應疫情趨緩微解封措施開放公告。圖／國父紀念館提供

紀念館 孫中山 社交距離

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