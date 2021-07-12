三伏天來了網傳養生法 中醫師：尋求專業建議效果較好

今年的三伏天開始了，民眾透過行動載具轉傳訊息，互相提醒三伏天的養生方法，包括不能多吃西瓜等涼性水果，晚上不能裸睡等；衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥今天表示，氣候變遷讓台灣四季不分明，三伏天也不明顯，有些禁忌放諸四季皆準，如果民眾想冬病夏治，可找醫師診斷後使用三伏貼。

古人認為三伏天是一天之中最炎熱的日子，三伏依序為初伏、中伏、末伏，今年起算日期略有不同，有的從昨天開始，有的從今天起算，每10天為一周期，初伏之後接著中伏（7月21日或22日），末伏在8月10日或11日，8月20日或21日出伏。

自古相傳在三伏天注重飲食、治療疾病，可達到冬病夏治的目的，民眾使用行動載具互相傳閱三伏天的養生方法，彰化醫院中醫科主任馮天祥認為，台灣四季不分明，氣溫最高不見得在8月，9月、10月秋老風也會出現高溫，民眾互傳的三伏天養生方法大部分適用四季。

他指出，出汗不洗冷水澡、不喝冷飲、不曝曬皮膚、夜不裸睡、喝水不能太快，這些事最好平常就要做到，不僅限於三伏天不能做，另外所謂三伏天的生活禁忌例如眼睛怕曬、頭髮怕濕、頸椎怕吹、晨練怕早，也是一年四季都應避免的事項，並非出伏之後，眼睛、皮膚就能盡情曝曬，可以清晨摸黑出門運動。

民眾傳閱三伏天不能多吃的水果有芒果、荔枝、西瓜、火龍果，馮天祥說，多吃荔枝、龍眼、芒果易上火，西瓜和火龍果屬於涼性水果，夏季民眾通常把水果放進冰箱保存，食用前才拿出來，俗諺「半暝呷西瓜反症」，晚上不宜食用冰涼水果，為了避免腸胃道不適，最好傍晚以前食用，他建議退冰後再吃，每日食用量以一份（拳頭大）為限。

馮天祥表示，行動載具傳送很多三伏天養生食品，其實要視個人體質而定，蓮藕、豆芽、苦瓜、綠豆都是涼性食物，可在夏季適度食用，也不能吃太多，民眾應尋求專業診斷體質，攝食適合的食物及份量，如果需要三伏貼治療，因每人體質不同，三伏貼的穴道也不一樣，診斷之後再作治療，效果更好。