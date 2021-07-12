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急轉彎！國家公園、風景區及森林遊樂區餐廳禁內用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
即將微解封的日月潭國家風景區，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。圖／日管處提供
即將微解封的日月潭國家風景區，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。圖／日管處提供

在中央微解封指引下，即將開放入園的日月潭國家風景區、玉山國家公園及南投林區管理處森林遊樂區中，原本將開放餐廳內用，但考量南投縣政府已宣布禁止內用後，重新公告急轉彎，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶，遊客可選擇在空曠通風良好地點，保持社交安全距離，用餐中勿交談，其他時間仍要戴好口罩

南投縣內包括營建署玉山國家公園、交通部日月潭國家風景區及林務局南投林管處奧萬大森林遊樂區，上周原本宣布配合微解封，園區內餐廳周餐區可內用，需採梅花座、隔板及以套餐不共食方式提供，但隨著上周末南投縣政府考量餐廳提供內用口罩脫下、群聚狀況下可能導致防疫破口，急轉彎禁止內用後，表示尊重地方政府規定禁內用。

玉管處表示，自7月13日起，將園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放並實施人流控管；室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫、實聯制，並保持1.5公尺社交距離，如達管制人數上限即採一進一出，視聽室觀賞影片則採梅花座；另如餐廳賣店用餐區域，禁止合菜共食，以個人套餐或統一打菜型式供餐。

南投縣政府指出，考量國內新冠肺炎社區傳染疫情存在，仍持續有確認個案發生，且大多數縣市均採餐飲業禁止內用，考量餐廳提供內用口罩脫下、群聚狀況下，仍可能導致防疫破口，以及參照過半數以上民意反應，針對餐飲業開放內用持反對意見，決定餐飲業禁止內用，鼓勵外帶。

即將微解封的奧萬大森林遊樂區，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。圖／南投林管處提供
即將微解封的奧萬大森林遊樂區，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。圖／南投林管處提供
即將微解封的玉山國家公園，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。記者黑中亮／攝影
即將微解封的玉山國家公園，決定遵守南投縣政府的用餐規定，全部改為禁內用、鼓勵外帶。記者黑中亮／攝影

玉山國家公園 口罩 餐飲業 新冠肺炎

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