台灣英國合作研究 攝取Omega-3可改善憂鬱症與發炎

中國醫藥大學與英國倫敦國王學院合作研究憂鬱症的生物機轉，有重要成果。當憂鬱症患者攝取Omega-3多元不飽和脂肪酸時，這種天然抗鬱物質會代謝成脂質媒介物小分子，首次被發現可減輕人體發炎反應與改善憂鬱症狀有密切相關。這項研究成果刊登在國際頂尖期刊「分子精神病學」。

英國倫敦國王學院精神醫學研究所Carmine Pariante教授與中國醫藥大學蘇冠賓教授共同主持「台灣科技部與英國皇家學院交流合作計畫：由多元不飽和脂肪酸探討憂鬱症之生物機轉」論文第一作者博士後研究員Alessandra Borsini提到，結合實驗室與臨床研究，對Omega-3脂肪酸的抗發炎效果能改善憂鬱症的原理有了令人興奮的新發現。

Borsini博士表示，他們已知Omega-3多元不飽和脂肪酸具抗發炎及抗憂鬱的效果有段時間了，但在人腦中如何作用缺乏更進一步了解，因此難以發展為新療法。這次的研究為相關分子機制揭開面紗，使用Omega-3多元不飽和脂肪酸的憂鬱症新療法提供發展方向。

中國醫藥大學身心介面研究中心（MBI-lab）主持人、英國倫敦國王學院客座教授蘇冠賓表示，這項研究目的在檢驗Omega-3脂肪酸代謝後的特定媒介物是否能夠保護腦部免於發炎反應的傷害。

中國醫藥大學身心介面研究中心募集22名重鬱症患者參與實驗，兩組病人中，以EPA或DHA治療都顯著改善憂鬱症狀，與研究結論相符，Omega-3多元不飽和脂肪酸可減輕人體發炎反應與改善憂鬱症狀。

蘇冠賓強調，值得一提的是，這項研究中所使用的EPA與DHA濃度較難透過攝取深海魚或其他日常飲食達到，而是需要接受治療性的補充才可以。