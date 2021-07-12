微解封 健身工廠13日起恢復營運

政府宣布微解封，柏文健康表示，13日起恢復正常營業，且對於台灣防疫作為與健身產業前景具有充分信心，未來展店腳步以也不會放緩。

柏文表示，配合政府三級警戒，旗下如健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場等所有品牌都暫停營業，在指揮中心宣布微解封，有條件鬆綁運動場館、健身房等恢復營業，考量會員高度自制、居家防疫近兩個月，無法進健身房運用器材、設備與課程有效、規律運動，亟需適度紓緩身心壓力，逐步恢復正常生活，決定配合政府微解封措施。

柏文表示，除雲林縣、高雄市據點依各縣市政府規定暫停營業至26日外，旗下健身工廠自13日起恢復營業，提供會員或消費者於疫情期間一處可適度鍛鍊體魄、放鬆身心的安全運動場域，但其他品牌包括:人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場之據點仍依據三級警戒規範，暫停營業至26日。

柏文也表示，5月中旬暫停營業迄今，雖然面臨創業以來最大的衝擊，但早已建構領先同業的預收款項信託機制及穩健的財務規劃，確實保障所有會員及股東的權益，並為疫情結束後公司長期發展與企業永續經營奠定堅實的基礎。

柏文指出，這兩個月停業期間，柏文沒有停下持續精進的腳步，陸續完成新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠的建置，台北市石牌廠新增二樓健身場館工程，並於中壢廠、草衙廠、屏東廠等據點增設新器材，就是為了疫情穩定、完全解封之後，健身工廠能夠提供更多的專業健身會館與更好的運動環境，滿足消費者及會員追求健康的需求。

目前雖然沒有完全解封，但柏文表示，健身工廠位於新竹市的光埔廠17日起比照其他廠館防疫措施開始營運，嘉義縣民雄廠則自13日起預售，預定於29日開幕，柏文對於台灣防疫作為與健身產業前景具有充分信心，第三季預計還有高雄市南岡山廠、台北市長春廠兩個都會區新廠館以及南投縣新據點開幕，第四季則有分別位於台中市、高雄市及新北市等三個都會區的新廠館投入營運。