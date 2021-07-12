聽新聞
test
0:00 / 0:00
失智症病患無法外出 物理治療師示範6居家運動
失智症病患長期居家無法外出，又因疫情無法前往失智據點活動，新竹台大分院復健部物理治療師楊榮真指出，目前沒有特效藥預防延緩失智、失能，運動是最有效的方法之一，並整理、示範6個居家運動，可確實維持失智症病患下肢肌力，有效降低跌倒風險，在家期間也可以安全有效率地運動。
楊榮真指出，這六個動作分別為「躺姿雙腿彎曲抬臀運動、躺姿大腿伸直抬高、坐姿直膝抬小腿、坐姿大腿輪流上提抬高左右輪流（好像坐姿走路）、站姿腳尖踮起放下（雙手扶著增加安全感）、站姿坐下起立重複練習。」建議每日3回，每回做10下，每下停約5秒，可依能力不同調整次數。
楊榮真說，據內政部統計資料推估，2019年底台灣失智人口已逾29萬人，且快速增加中。雖然美國食品藥物管理局已批准阿茲海默症新藥上市，雖能降低腦中類澱粉蛋白堆積，可能有助減緩認知退化，卻不會治癒阿茲海默症，且每人每年費用約為5.6萬美元（約台幣155萬元），所費不貲，國內目前也尚未引進此藥。
運動是眾所皆知最有效預防延緩失智、失能的方法之一，規律運動可促進大腦血液循環、維持體能；提醒民眾無時無刻仍需陪伴家中失智長者維持適當運動，避免身體功能快速退化，並注意規律作息、均衡飲食，盡量增加白天的活動量。
楊榮真建議，失智長者可嘗試站著看電視、廣告時間才坐下休息；提醒患者自己走去廚房倒水喝，水分足可增加排尿次數、相對增加行走距離；維持日常生活功能，包括刷牙、洗臉、洗澡、洗頭、擰毛巾、吹頭髮、穿脫衣物、鞋襪；協助簡單的家務，如盆栽澆水、掃地、晾衣服、洗碗等；也可全家一起玩桌遊，增進互動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言