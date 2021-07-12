失智症病患無法外出 物理治療師示範6居家運動

失智症病患長期居家無法外出，又因疫情無法前往失智據點活動，新竹台大分院復健部物理治療師楊榮真指出，目前沒有特效藥預防延緩失智、失能，運動是最有效的方法之一，並整理、示範6個居家運動，可確實維持失智症病患下肢肌力，有效降低跌倒風險，在家期間也可以安全有效率地運動。

楊榮真指出，這六個動作分別為「躺姿雙腿彎曲抬臀運動、躺姿大腿伸直抬高、坐姿直膝抬小腿、坐姿大腿輪流上提抬高左右輪流（好像坐姿走路）、站姿腳尖踮起放下（雙手扶著增加安全感）、站姿坐下起立重複練習。」建議每日3回，每回做10下，每下停約5秒，可依能力不同調整次數。

楊榮真說，據內政部統計資料推估，2019年底台灣失智人口已逾29萬人，且快速增加中。雖然美國食品藥物管理局已批准阿茲海默症新藥上市，雖能降低腦中類澱粉蛋白堆積，可能有助減緩認知退化，卻不會治癒阿茲海默症，且每人每年費用約為5.6萬美元（約台幣155萬元），所費不貲，國內目前也尚未引進此藥。

運動是眾所皆知最有效預防延緩失智、失能的方法之一，規律運動可促進大腦血液循環、維持體能；提醒民眾無時無刻仍需陪伴家中失智長者維持適當運動，避免身體功能快速退化，並注意規律作息、均衡飲食，盡量增加白天的活動量。