太魯閣號事故行政調查報告為何不公布？ 交通部回應了

台鐵太魯閣號出軌事故行政調查報告5月21日已完成，台鐵局並已於5月26日公布第一波行政懲處名單，但因運安會尚未完成相關事故調查報告，交通部表示，在不違反運輸事故調查法及偵查不公開原則下，行政調查報告不予公布，未來等待運安會事故調查報告結果再公布，同時檢討其他相關行政責任。

交通部表示，未來仍持續督導強化安全改革，包括每日召開營運安全技術會報檢討所有事故、事件原因及因應對策，儘速完成台鐵版安全管理系統建置並推動，交通部另將建立第三方安全評鑑制度，有效性實施安全管理系統評鑑。

交通部表示，另經統計台鐵局110年5、6月重大行車事故及一般行車事故均較4月份下降，而行車異常事件稍有增加主要係因5、6月地震次數增加所致(屬於天災影響)，但台鐵局仍將檢討並加強安全改善作為。

交通部說，有關加強橫向聯繫部分，台鐵局已於4月26日成立局橫向聯繫小組及北、中、南、東部地區協調中心，有效溝通局內、基層段級間各項安全與工程事宜。目前已辦理工程查核189件、橫向協調作業46件、工程及保安裝置巡檢85件，配合防疫及相關協調117件，運作良好。

至於鐵路行車安全六年計畫，總經費275.22億元，辦理建立邊坡滑動及預警系統、橋梁補強、危險路段加裝圍籬、平交道改善、軌道設施更新、列車電機系統更新、車站配合法令更新、無障礙設施改善、電務設備系統改善等9大項安全工程，6月底預定工程進度為78.24%，實際工程進度78.6%，各項工程均在積極趕辦中。

有關於家屬與傷者後續關懷及溝通，交通部分別在5月8日、9日由部、次長於花蓮、台東、台北召開說明會向家屬說明後補（賠）償方案後，目前已有近半數罹難者家屬同意簽署。至於傷者補（賠）償方案說明會，也已由台鐵局於7月6日以線上說明會方式，邀請傷者及家屬共同參與。有關罹難者家屬、傷者關懷慰問，後續將專派關懷人員及主管，積極關懷家屬並予以協助。