快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號事故行政調查報告為何不公布？ 交通部回應了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部表示，在不違反運輸事故調查法及偵查不公開原則下，行政調查報告不予公布，未來等待運安會事故調查報告結果再公布，同時檢討其他相關行政責任。本報資料照片
交通部表示，在不違反運輸事故調查法及偵查不公開原則下，行政調查報告不予公布，未來等待運安會事故調查報告結果再公布，同時檢討其他相關行政責任。本報資料照片

台鐵太魯閣號出軌事故行政調查報告5月21日已完成，台鐵局並已於5月26日公布第一波行政懲處名單，但因運安會尚未完成相關事故調查報告，交通部表示，在不違反運輸事故調查法及偵查不公開原則下，行政調查報告不予公布，未來等待運安會事故調查報告結果再公布，同時檢討其他相關行政責任。

交通部表示，未來仍持續督導強化安全改革，包括每日召開營運安全技術會報檢討所有事故、事件原因及因應對策，儘速完成台鐵版安全管理系統建置並推動，交通部另將建立第三方安全評鑑制度，有效性實施安全管理系統評鑑。

交通部表示，另經統計台鐵局110年5、6月重大行車事故及一般行車事故均較4月份下降，而行車異常事件稍有增加主要係因5、6月地震次數增加所致(屬於天災影響)，但台鐵局仍將檢討並加強安全改善作為。

交通部說，有關加強橫向聯繫部分，台鐵局已於4月26日成立局橫向聯繫小組及北、中、南、東部地區協調中心，有效溝通局內、基層段級間各項安全與工程事宜。目前已辦理工程查核189件、橫向協調作業46件、工程及保安裝置巡檢85件，配合防疫及相關協調117件，運作良好。

至於鐵路行車安全六年計畫，總經費275.22億元，辦理建立邊坡滑動及預警系統、橋梁補強、危險路段加裝圍籬、平交道改善、軌道設施更新、列車電機系統更新、車站配合法令更新、無障礙設施改善、電務設備系統改善等9大項安全工程，6月底預定工程進度為78.24%，實際工程進度78.6%，各項工程均在積極趕辦中。

有關於家屬與傷者後續關懷及溝通，交通部分別在5月8日、9日由部、次長於花蓮、台東、台北召開說明會向家屬說明後補（賠）償方案後，目前已有近半數罹難者家屬同意簽署。至於傷者補（賠）償方案說明會，也已由台鐵局於7月6日以線上說明會方式，邀請傷者及家屬共同參與。有關罹難者家屬、傷者關懷慰問，後續將專派關懷人員及主管，積極關懷家屬並予以協助。

台鐵 運安會

延伸閱讀

太魯閣事故百日！罹難者家屬痛心被遺忘 交通部回應了

台鐵太魯閣號事故 台鐵局完成7大具體改善措施

釀太魯閣號案監造商再得標台鐵標案 工程會：這不應該

太魯閣號出軌親屬急詢台鐵遭回「去問神明」 她怒轟：太惡毒

相關新聞

微解封要回公司上班？ 醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

施打疫苗後變成「萬磁王」？ 醫師揭兩條件

前段時間爆出接種莫德納疫苗後身體出現磁力的事件，但不少醫師出面澄清此說法，其中ICU醫師陳志金在臉書發文，認為只要皮膚黏膩再加上肌肉的紋路，就能製造出「磁力」效果。強調自己不知道施打疫苗後會不會增加磁力與魅力，但一定會增加「保護力」。

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

三伏天來了網傳養生法 中醫師：尋求專業建議效果較好

今年的三伏天開始了，民眾透過行動載具轉傳訊息，互相提醒三伏天的養生方法，包括不能多吃西瓜等涼性水果，晚上不能裸睡等；衛福...

疫情下書店難生存？他指高雄這招有助改善書店困境

來到今年五月的疫情風暴下，全台進入三級警戒，眼前的景象卻又如幻夢般再度反轉。按規定，一般民眾須儘量減少外出，乃至隔離生活在家辦公上課，難免有感似「坐監」的苦悶。但也有人認為，像這樣偶爾短暫的「自我囚禁」，反而擁有了更多和自己獨處、沉澱的機會。

台灣英國合作研究 攝取Omega-3可改善憂鬱症與發炎

中國醫藥大學與英國倫敦國王學院合作研究憂鬱症的生物機轉，有重要成果。當憂鬱症患者攝取Omega-3多元不飽和脂肪酸時，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。