桃園男打莫德納變磁性手臂 醫師：超過我的知識範圍

國內注射莫德納疫苗竟傳出「磁性手臂」新聞，桃園市從事工業電力工程退休的褚碧昌夫妻2人，也是在接種莫德納疫苗後，雙出出現手臂可以吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋等器具，他今天下午說，他看到新聞說打完莫德納疫苗手臂吸附湯匙新聞後，自己也試一下，手臂果真會吸附不鏽鋼、鍋蓋器具，「很神奇」。

林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成聽到打莫德納疫苗，手臂吸附湯匙器具新聞後，他表示，就他所知，疫苗的成分裡，並沒有磁性或產生磁性的成分，不知道發生什麼事，「超過我的知識範圍」。

73歲的褚碧昌秀出手臂吸附湯匙、鍋蓋器具照片，他的朋友看到都很驚訝，有人問說，「難道打了莫德納，手臂變成有特異功能」，紛紛轉傳引起好奇。