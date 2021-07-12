聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男打莫德納變磁性手臂 醫師：超過我的知識範圍
國內注射莫德納疫苗竟傳出「磁性手臂」新聞，桃園市從事工業電力工程退休的褚碧昌夫妻2人，也是在接種莫德納疫苗後，雙出出現手臂可以吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋等器具，他今天下午說，他看到新聞說打完莫德納疫苗手臂吸附湯匙新聞後，自己也試一下，手臂果真會吸附不鏽鋼、鍋蓋器具，「很神奇」。
林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成聽到打莫德納疫苗，手臂吸附湯匙器具新聞後，他表示，就他所知，疫苗的成分裡，並沒有磁性或產生磁性的成分，不知道發生什麼事，「超過我的知識範圍」。
73歲的褚碧昌秀出手臂吸附湯匙、鍋蓋器具照片，他的朋友看到都很驚訝，有人問說，「難道打了莫德納，手臂變成有特異功能」，紛紛轉傳引起好奇。
褚碧昌說，他在7月7日打莫德納疫苗，隔了三天，他看到新聞後，他就拿來不鋼鋼湯匙，果真手臂黏起來，接著他又拿不鏽鋼鍋蓋，手臂也黏住，他妻子7月8日打完莫德納，之後一試手臂也會黏鍋蓋，原先都有左手試，今天試一下右手臂也會黏住，很奇怪，但是身體其他部位不大會黏住，身體也沒有不舒服地方，不知道什麼原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言