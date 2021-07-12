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桃園男打莫德納變磁性手臂 醫師：超過我的知識範圍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市民褚碧昌夫妻打完莫德疫苗後手臂竟可吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋，覺得很神奇。圖／褚碧昌提供
桃園市民褚碧昌夫妻打完莫德疫苗後手臂竟可吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋，覺得很神奇。圖／褚碧昌提供

國內注射莫德納疫苗竟傳出「磁性手臂」新聞，桃園市從事工業電力工程退休的褚碧昌夫妻2人，也是在接種莫德納疫苗後，雙出出現手臂可以吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋等器具，他今天下午說，他看到新聞說打完莫德納疫苗手臂吸附湯匙新聞後，自己也試一下，手臂果真會吸附不鏽鋼、鍋蓋器具，「很神奇」。

林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成聽到打莫德納疫苗，手臂吸附湯匙器具新聞後，他表示，就他所知，疫苗的成分裡，並沒有磁性或產生磁性的成分，不知道發生什麼事，「超過我的知識範圍」。

73歲的褚碧昌秀出手臂吸附湯匙、鍋蓋器具照片，他的朋友看到都很驚訝，有人問說，「難道打了莫德納，手臂變成有特異功能」，紛紛轉傳引起好奇。

褚碧昌說，他在7月7日打莫德納疫苗，隔了三天，他看到新聞後，他就拿來不鋼鋼湯匙，果真手臂黏起來，接著他又拿不鏽鋼鍋蓋，手臂也黏住，他妻子7月8日打完莫德納，之後一試手臂也會黏鍋蓋，原先都有左手試，今天試一下右手臂也會黏住，很奇怪，但是身體其他部位不大會黏住，身體也沒有不舒服地方，不知道什麼原因。

桃園市民褚碧昌夫妻打完莫德疫苗後手臂竟可吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋，覺得很神奇。圖／褚碧昌提供
桃園市民褚碧昌夫妻打完莫德疫苗後手臂竟可吸附不鏽鋼湯匙、鍋蓋，覺得很神奇。圖／褚碧昌提供

莫德納疫苗 桃園

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