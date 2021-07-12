三級警戒延長 國內線退票免手續費延至7月26日

交通部民航局表示，配合全國疫情三級警戒延至7月26日止，民航局已協調航空公司同步免手續費退票，並持續提供本島搭機往離外島旅客快篩服務。

民航局表示，配合中央流行疫情指揮中心考量國內仍有部分感染事件發生，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，該局已協調航空公司延長免手續費退票措施，即至7月26日24時止之國內線航班，可免手續費退票，申請期間及相關作業細節，旅客可洽航空公司詢問或至其官網查詢。

另民航局呼籲民眾，應依指揮中心規定確實遵循三級警戒管制及適度鬆綁措施，如仍有搭機前往離外島必要的旅客，應提早至少90分鐘到機場辦理填寫、繳交健康聲明書，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，如果旅客搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機；另旅客亦可自願進行快篩，於採檢陰性後登機，共同努力，嚴守社區防線，維護離島鄉親健康與安全。