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「火星合金星」明天要來了！ 日落後看戰神、愛神相依

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
7月11日傍晚火星和金星的攝影。圖／台北天文館提供
7月11日傍晚火星和金星的攝影。圖／台北天文館提供

火星西洋名稱來自戰神瑪爾斯，金星則是愛神維納斯，7月13日的日落後，戰神與愛神將相依出現於西方低空。台北天文館表示，發生「火星合金星」時，兩顆星的距離相當於滿月，天文迷千萬不可錯過。

由於金星是最亮的行星，火星則呈現明顯的紅色，因此這兩顆行星接近時將是夏夜的焦點。民眾可於日落後朝向西方低空無遮蔽處觀看，如果使用小型天文望遠鏡，還能看到金星如盈凸月的身影。

台北天文館表示，7月13日15時發生「火星合金星」，火星在金星南方0.49度處。由於金星是最亮的行星，火星則呈現明顯的紅色，因此這兩顆行星接近時將是夏夜的焦點。從地球中心向外看，當火星和金星的赤經經度相同時，稱為「火星合金星」，「合」是指天體具有相同的經度，當行星發生「合」時看起來非常接近。

台北天文館表示，當天金星亮度-3.8等，火星1.8等，皆位在獅子座，日落後可見於西方天空。當日為農曆初四，月相為眉月約在火星及金星上方10度左右。最佳觀賞時間為日落後到20時之間，找西方地平線約5度至20度仰角天空無遮蔽處即可觀賞。

台北天文館提醒，在7月12日至14日期間，火星和金星的距離都在1度以內，大約相當於手臂打直後，一個食指寬度左右。民眾可於日落後朝向西方低空無遮蔽處觀看，如果使用小型天文望遠鏡，還能看到金星如盈凸月的身影，若使用雙筒望遠鏡觀看，則可以看到火星和金星一紅一白同框的畫面。

火星 天文館

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