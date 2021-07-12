快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不試飲！台灣菸酒公司全台13家觀光酒廠 7月13日開放

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台灣菸酒公司全台共有13家觀光酒廠。圖／摘自台灣菸酒公司官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣菸酒公司全台共有13家觀光酒廠。圖／摘自台灣菸酒公司官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

配合110年7月8日中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒延長，但可在「微解封指引」下適度鬆綁；台灣菸酒公司旗下全台13家觀光酒廠，預告自7月13日起正式對外開放營業，但仍須遵守相關規範。

為了防疫安全，全台13家觀光酒廠開放後不提供內部飲食、試吃，不開放DIY體驗活動、也不提供廠區參覽，僅開放廠區商場販售相關商品。

在流量管制方面，採取40%停車場的數量為管制措施，室内場所也以每人2.25 平方公尺為標準進行總量管制，並嚴格遵循單一出入口。民眾入場時，將嚴格執行實聯制、配戴口罩及酒精消毒。酒廠場域也會加強消毒防護措施，包含室內、室外及廁所清潔，都特別加強。為維護參觀民眾與員工的健康，結帳人員都會配戴兩層口罩與手套，做好防護措施。

台灣菸酒公司全台共有13家觀光酒廠，包括台北啤酒工場、桃園酒廠、竹南啤酒廠、宜蘭酒廠、花蓮酒廠、南投酒廠、台中酒廠、烏日啤酒廠、埔里酒廠、屏東酒廠、嘉義酒廠、善化啤酒廠、隆田酒廠。

台灣菸酒公司強調：「所在縣市政府如視疫情需要，有加嚴管制者，將從其規定辦理。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情 口罩 桃園

延伸閱讀

陪你一同防疫 星宇航空推最潮JX STYLE制服款口罩

桃園機場免稅店也買得到！台酒75%防疫酒精新增通路

又要搶破頭 台酒「台灣釀酒120週年紀念組」預購起跑

亞泥花蓮廠3人接觸確診者被匡列 包商全員快篩廠區清消

相關新聞

微解封要回公司上班？ 醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

施打疫苗後變成「萬磁王」？ 醫師揭兩條件

前段時間爆出接種莫德納疫苗後身體出現磁力的事件，但不少醫師出面澄清此說法，其中ICU醫師陳志金在臉書發文，認為只要皮膚黏膩再加上肌肉的紋路，就能製造出「磁力」效果。強調自己不知道施打疫苗後會不會增加磁力與魅力，但一定會增加「保護力」。

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

不試飲！台灣菸酒公司全台13家觀光酒廠 7月13日開放

配合110年7月8日中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒延長，但可在「微解封指引」下適度鬆綁；台灣菸酒公司旗下全台13家...

救內湖塞車！環狀線「最後一塊拼圖」東環段今環評卡關

台北捷運環狀線「最後一塊拼圖」東環段被視為內湖交通唯一解方，今天首度進入環評初審，全線地下化設10站，行經內湖、南港、信...

熱翻天！氣象局針對全台11縣市發布高溫特報

天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今(12)日中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。