不試飲！台灣菸酒公司全台13家觀光酒廠 7月13日開放

配合110年7月8日中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒延長，但可在「微解封指引」下適度鬆綁；台灣菸酒公司旗下全台13家觀光酒廠，預告自7月13日起正式對外開放營業，但仍須遵守相關規範。

為了防疫安全，全台13家觀光酒廠開放後不提供內部飲食、試吃，不開放DIY體驗活動、也不提供廠區參覽，僅開放廠區商場販售相關商品。

在流量管制方面，採取40%停車場的數量為管制措施，室内場所也以每人2.25 平方公尺為標準進行總量管制，並嚴格遵循單一出入口。民眾入場時，將嚴格執行實聯制、配戴口罩及酒精消毒。酒廠場域也會加強消毒防護措施，包含室內、室外及廁所清潔，都特別加強。為維護參觀民眾與員工的健康，結帳人員都會配戴兩層口罩與手套，做好防護措施。

台灣菸酒公司全台共有13家觀光酒廠，包括台北啤酒工場、桃園酒廠、竹南啤酒廠、宜蘭酒廠、花蓮酒廠、南投酒廠、台中酒廠、烏日啤酒廠、埔里酒廠、屏東酒廠、嘉義酒廠、善化啤酒廠、隆田酒廠。

台灣菸酒公司強調：「所在縣市政府如視疫情需要，有加嚴管制者，將從其規定辦理。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康