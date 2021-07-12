施打疫苗後變成「萬磁王」？ 醫師揭兩條件

近日爆出數起接種莫德納疫苗後身體出現磁力的事件，但不少醫師出面澄清此說法，其中ICU醫師陳志金在臉書發文，認為只要皮膚黏膩再加上肌肉的紋路，就能製造出「磁力」效果。陳志金強調自己不知道施打疫苗後會不會增加磁力與魅力，但一定會增加「保護力」。

另一名醫師黃軒也在粉專指出，「萬磁王」以身體因素來看，皮膚通常符合兩項條件，一是彈性皮膚，二是油性皮膚。醫師進一步解釋，所有哺乳動物，都有腺體可以分泌稱為「皮脂」的油性/蠟狀物質。這些分泌的皮脂只要不洗，就可能會粘在皮膚上。異常粘稠或濕冷的皮膚，再加上彈性皮膚，容易使物件在人體皮膚表層產生摩擦力，物件就不容易滑下，以此形成「吸付的狀態」。

有民眾表示施打莫德納疫苗後，身體出現磁力反應。圖擷自 Icu醫生陳志金 粉絲專頁 黃軒表示吸付能力來自於摩擦，黏附皮膚的物體通常具有光滑的表面（例如金屬或玻璃），才具有大量的表面積抓住摩擦力。從純粹物理學來看，這些萬磁王們，有些身體略微向後傾斜，「這是為了不使所產生的皮膚摩擦力，因地心引力產生的重力，受到抵消，這樣物件就會掉落地上了。」那些號稱「萬磁王」的人，將物體放在裸露、平滑的皮膚上，就是利用皮膚特性及摩擦力，產生「吸附」的假象。

對於「萬磁王」現象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上聽聞此事，小聲說了句「不然找個人來吸吸看」，逗笑在場不少人。究竟施打完疫苗後，身體狀況是否會改變，因而具有磁力？對此指揮中心社區防疫組組長兼發言人莊人祥指出，該個案並沒說明施打之前是否有此現象，因此無法進一步解釋。