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阿里山新八景「神怡流瀑」 整治後重現風光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林管處說明，S型固床工，穩固河道且具備流線型美感，重現阿里山新八景「神怡流瀑」風光。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處說明，S型固床工，穩固河道且具備流線型美感，重現阿里山新八景「神怡流瀑」風光。圖／嘉義林管處提供

阿里山國家森林遊樂區神木車站的神怡橋下游區域，因坡度陡峭遇雨容易沖刷造成邊坡崩塌，甚至危及神怡橋、神木車站鐡道路基，以及河道兩側檜木巨木群，嘉義林區管理處108年起整治，不僅解決園區內隱憂，更重現阿里山新八景「神怡流瀑」風光。

嘉義林管處表示，神怡橋區域規劃多座固床工及階梯式植石護坦，用以降低落差減緩沖蝕能量；塊石修築的跌水工及靜水池具備消能導流的功能外，還能製造自然流竄的水景，搭配弧形砌石護岸及S型固床工打造流線型美感，營造多孔性生態環境；半圓馬蹄型的溢水口增加排洪斷面，配合現地高程，創造水域戛然而止的視覺驚豔感，今年4月經行政院農業委員會優良農建評鑑小組認證優良農建工程治山防災類特優獎的殊榮。

嘉義林管處表示，工程配合阿里山現地自然環境及氣候特性，使用天然塊石佐以漿砌工法砌築護岸及固床工，兼具邊坡排水及人工生態廊道之多功能性，並融合周邊景觀，營造當地生物活動棲息的空間。

竣工後常見各種水鳥及猴群在旁停駐歇息，新設護岸與河道有效保護周邊的設施及檜木群，期間的孔隙可讓昆蟲或微生物棲息，也使當地原生植物有探頭的場域，成功打造「會呼吸」的生態工程，讓人為建物與自然環境得以共存共榮。

嘉義林管處表示，此工程保全神怡橋、神木車站、巨木群棧道等重要設施，提升遊客活動的安全性，更能在園區營造流瀑、靜水池等多樣性的流況，打造景石共構的美景，與周邊的歷史結構物相互輝映。

阿里山新八景「神怡流瀑」，相關工程完工後，重現風光。圖／嘉義林管處提供
阿里山新八景「神怡流瀑」，相關工程完工後，重現風光。圖／嘉義林管處提供
神怡橋區域規劃多座固床工及階梯式植石護坦，用以降低落差減緩沖蝕能量；塊石修築的跌水工及靜水池具備消能導流的功能外，還能製造自然流竄的水景。圖／嘉義林管處提供
神怡橋區域規劃多座固床工及階梯式植石護坦，用以降低落差減緩沖蝕能量；塊石修築的跌水工及靜水池具備消能導流的功能外，還能製造自然流竄的水景。圖／嘉義林管處提供

嘉義 阿里山 護岸

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