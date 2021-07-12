快訊

台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

三級警戒延長 探索夢跳(環)島郵輪持續停航至7月26日

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
星夢郵輪「探索夢號」配合三級疫情警戒延長，停航至110年7月26日。圖／航港局提供
星夢郵輪「探索夢號」配合三級疫情警戒延長，停航至110年7月26日。圖／航港局提供

交通部航港局宣布，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至7月26日，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警戒期間全面停航。

航港局表示，先前中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第二級及第三級至7月12日時，已立即宣布郵輪類出國跳(環)島特許航線進行全面停航；雖本土疫情獲得控制，仍有部分感染事件發生，疫情指揮中心再度延長全國第三級警戒至7月26日，目前已全面暫停郵輪航班，籲請業者共體時艱，持續落實並遵守防疫相關措施。

航港局說，將持續依疫情指揮中心發布事項，加強國際郵輪在臺營運期間各項防疫作為，一切以防疫為優先，倘後續國內疫情樂觀，不排除邀集業者提出完整相應之配套措施，並以專案報請中央流行疫情指揮中心同意復航。

疫情 郵輪 航港局

延伸閱讀

【重磅快評】指揮官安排的疫情微解封戲碼其實無意義

星宇防疫小物來了！即日起隨機贈制服款口罩給搭機乘客

防疫減少外出車禍大減 酒駕仍居高不下台南將加強取締

取消郵輪慶生！包偉銘57歲生日 老婆冷處理卻藏驚喜

相關新聞

微解封要回公司上班？ 醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

微解封兩樣情 遊覽車沒生意 小巴旅客帶飯糰上路

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，明天就要微解封，國內專營小巴旅遊的「台灣觀巴」因為恰符合中央規定旅行限9人以下的規定，協會理...

雙向數位血管X光機手術取栓 成功搶救87歲腦中風老翁

新竹一名87歲老翁突發左側肢體無力癱瘓，緊急送醫治療，老翁本身有心房顫動的問題，透過檢查為腦部大血管阻塞性中風，當下決定...

三級警戒延長 探索夢跳(環)島郵輪持續停航至7月26日

交通部航港局宣布，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至7月26日，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警...

星宇防疫小物來了 即日起隨機贈制服款口罩給搭機乘客

疫情持續，防疫小物正夯。星宇航空即日起至12月31日止，為搭乘自桃園國際機場啟程的旅客，準備了最潮防疫小物「JX STY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。