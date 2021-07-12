三級警戒延長 探索夢跳(環)島郵輪持續停航至7月26日
交通部航港局宣布，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至7月26日，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警戒期間全面停航。
航港局表示，先前中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第二級及第三級至7月12日時，已立即宣布郵輪類出國跳(環)島特許航線進行全面停航；雖本土疫情獲得控制，仍有部分感染事件發生，疫情指揮中心再度延長全國第三級警戒至7月26日，目前已全面暫停郵輪航班，籲請業者共體時艱，持續落實並遵守防疫相關措施。
航港局說，將持續依疫情指揮中心發布事項，加強國際郵輪在臺營運期間各項防疫作為，一切以防疫為優先，倘後續國內疫情樂觀，不排除邀集業者提出完整相應之配套措施，並以專案報請中央流行疫情指揮中心同意復航。
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