聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙向數位血管X光機手術取栓 成功搶救87歲腦中風老翁
新竹一名87歲老翁突發左側肢體無力癱瘓，緊急送醫治療，老翁本身有心房顫動的問題，透過檢查為腦部大血管阻塞性中風，當下決定進行動脈取栓術搶救；正值疫情期間，為了把握黃金救援時間，院方先行採檢PCR，所幸在準備手術的過程中很快就知道採檢結果為陰性，順利使用「雙向數位血管X光機」成功取栓，經過約3周的住院治療，老翁目前已經順利出院。
中醫大新竹附醫神經內科主任醫師陳睿正表示，疫情嚴峻時刻，中風的治療還必須提供醫病雙方完整的保護，該院在防護完備的情況下，首次啟用新進的bi-plane雙向數位血管X光機設備，經過放射科醫師李喬華的手術，順利搶救急性缺血性腦中風患者，將其堵塞的腦血管打通。
李喬華指出，雙向數位血管Ｘ光機比單向Ｘ光機具有更多功能，不僅在執行動脈內取栓術更為精準快速安全，還可以執行腦血流流速偵測、3D血管成像，施作腦內動脈瘤栓塞，與腦內支架、血流導向裝置置放等治療。
而先進的雙向數位血管Ｘ光機，可降低X光及顯影劑的用量，不僅能獲得絕佳的影像品質，也能保障病人與醫護人員的輻射安全，其產生出來的高品質錐狀射束電腦斷層掃描也能比肩常規使用的腦部電腦斷層，減少病人術前術後移動檢查的不便，真正可達到時效與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言