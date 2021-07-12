雙向數位血管X光機手術取栓 成功搶救87歲腦中風老翁

新竹一名87歲老翁突發左側肢體無力癱瘓，緊急送醫治療，老翁本身有心房顫動的問題，透過檢查為腦部大血管阻塞性中風，當下決定進行動脈取栓術搶救；正值疫情期間，為了把握黃金救援時間，院方先行採檢PCR，所幸在準備手術的過程中很快就知道採檢結果為陰性，順利使用「雙向數位血管X光機」成功取栓，經過約3周的住院治療，老翁目前已經順利出院。

中醫大新竹附醫神經內科主任醫師陳睿正表示，疫情嚴峻時刻，中風的治療還必須提供醫病雙方完整的保護，該院在防護完備的情況下，首次啟用新進的bi-plane雙向數位血管X光機設備，經過放射科醫師李喬華的手術，順利搶救急性缺血性腦中風患者，將其堵塞的腦血管打通。

李喬華指出，雙向數位血管Ｘ光機比單向Ｘ光機具有更多功能，不僅在執行動脈內取栓術更為精準快速安全，還可以執行腦血流流速偵測、3D血管成像，施作腦內動脈瘤栓塞，與腦內支架、血流導向裝置置放等治療。