微解封兩樣情 遊覽車沒生意、小巴旅客帶飯糰上路

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，明天就要微解封，國內專營小巴旅遊的「台灣觀巴」因為恰符合中央規定旅行限9人以下的規定，協會理事長張龍麟上午高興的說「感覺有生機」，許多人打電話預訂，且因為餐廳不能內用，他們取消了餐飲費用，客人也樂見費用降低，可以帶著飯糰上路。

張龍麟說，雖然餐廳不能內用，但客人也認為這樣也好，因為共餐會有風險。他說，目前預訂的客人分兩大類，一是家庭親子旅遊，二則是長青族三五好友相約，大家普遍的心聲是，出去走走總比待在家裡好，畢竟是暑假， 小孩子宅在家裡不是辦法。

至於目的地目前以梨山、福壽山、武陵、阿里山為熱門路線，且多為兩日遊為主。

但是台中市遊覽車公會理事長張治本則說，遊覽車依舊沒有生意，原因在於車輛本身就是密閉空間，遊客仍不放心，也不會有9人來租遊覽車出遊，因為成本太高，大家不如自己開車。