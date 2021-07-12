快訊

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

海地警方逮補暗殺總統「醫生主謀」 警察首長：他想篡位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封兩樣情 遊覽車沒生意、小巴旅客帶飯糰上路

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣觀巴協會理事長張龍麟上午說，政府開放9人以下，看到了生機，客人帶著飯糰上路。圖／張龍麟提供
台灣觀巴協會理事長張龍麟上午說，政府開放9人以下，看到了生機，客人帶著飯糰上路。圖／張龍麟提供

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，明天就要微解封，國內專營小巴旅遊的「台灣觀巴」因為恰符合中央規定旅行限9人以下的規定，協會理事長張龍麟上午高興的說「感覺有生機」，許多人打電話預訂，且因為餐廳不能內用，他們取消了餐飲費用，客人也樂見費用降低，可以帶著飯糰上路。

張龍麟說，雖然餐廳不能內用，但客人也認為這樣也好，因為共餐會有風險。他說，目前預訂的客人分兩大類，一是家庭親子旅遊，二則是長青族三五好友相約，大家普遍的心聲是，出去走走總比待在家裡好，畢竟是暑假， 小孩子宅在家裡不是辦法。

至於目的地目前以梨山、福壽山、武陵、阿里山為熱門路線，且多為兩日遊為主。

但是台中市遊覽車公會理事長張治本則說，遊覽車依舊沒有生意，原因在於車輛本身就是密閉空間，遊客仍不放心，也不會有9人來租遊覽車出遊，因為成本太高，大家不如自己開車。

他也指出，因為餐廳限內用，即使在車內吃，只要一脫口罩就違反車內兩人必須戴口罩的規定，所以旅行業者多顧慮一出發就違法，而且若真有人染疫，旅行社是否該負責任？因此，大家都認為，在疫情尚未獲得控制，以及政府有合理的配套措施下，只好等到26日再說了。

台中市遊覽車公會理事長張治本說，雖然微解封，但遊覽車依舊沒有生意，原因在於車輛本身就是密閉空間，遊客仍不放心。圖／取自張治本臉書
台中市遊覽車公會理事長張治本說，雖然微解封，但遊覽車依舊沒有生意，原因在於車輛本身就是密閉空間，遊客仍不放心。圖／取自張治本臉書

遊覽車 疫情 口罩

延伸閱讀

微解封憂疫情不確定性 伯朗大道持續封閉至7/26

吳宗憲一早衝高爾夫球場　搞錯微解封時間撲空

【故宮快訊】藝起微解封！故宮南北院13日起恢復開園開館

微解封開園 福壽山農場7月13日將開園

相關新聞

微解封要回公司上班？ 醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

微解封兩樣情 遊覽車沒生意 小巴旅客帶飯糰上路

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，明天就要微解封，國內專營小巴旅遊的「台灣觀巴」因為恰符合中央規定旅行限9人以下的規定，協會理...

雙向數位血管X光機手術取栓 成功搶救87歲腦中風老翁

新竹一名87歲老翁突發左側肢體無力癱瘓，緊急送醫治療，老翁本身有心房顫動的問題，透過檢查為腦部大血管阻塞性中風，當下決定...

三級警戒延長 探索夢跳(環)島郵輪持續停航至7月26日

交通部航港局宣布，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至7月26日，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警...

星宇防疫小物來了 即日起隨機贈制服款口罩給搭機乘客

疫情持續，防疫小物正夯。星宇航空即日起至12月31日止，為搭乘自桃園國際機場啟程的旅客，準備了最潮防疫小物「JX STY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。