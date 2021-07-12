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星宇防疫小物來了 即日起隨機贈制服款口罩給搭機乘客

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
星宇航空JX STYLE制服款口罩。圖／星宇航空提供
星宇航空JX STYLE制服款口罩。圖／星宇航空提供

疫情持續，防疫小物正夯。星宇航空即日起至12月31日止，為搭乘自桃園國際機場啟程的旅客，準備了最潮防疫小物「JX STYLE制服款醫療級口罩」一組二入，讓旅客們跟著星宇機隊戴上JX STYLE口罩，一同成為時尚防疫代言人。

星宇航空表示，JX STYLE制服款口罩以星宇航空制服概念為設計主題，共有「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」四款造型，每日隨機發送不同款式。星宇航空與親親JIUJIU聯名合作「JX STYLE制服款口罩」，獨家採用四鋼印口罩，並且通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證，以最時尚的態度共同守護旅客健康。

星宇航空現以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點，提供旅客精品級的飛航服務。如同對於飛安的堅持，在機上防疫措施也絕不妥協，嚴格遵守疫情指揮中心規範，機組人員、客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強管控及落實消毒作業，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，全力提供旅客最安心的搭機環境。

星宇航空地勤人員準備「防疫飛行小物JX STYLE口罩」隨機提供給旅客。圖／星宇航空提供
星宇航空地勤人員準備「防疫飛行小物JX STYLE口罩」隨機提供給旅客。圖／星宇航空提供
星宇航空地勤人員準備「防疫飛行小物JX STYLE口罩」隨機提供給旅客。圖／星宇航空提供
星宇航空地勤人員準備「防疫飛行小物JX STYLE口罩」隨機提供給旅客。圖／星宇航空提供

口罩 制服

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