星宇防疫小物來了 即日起隨機贈制服款口罩給搭機乘客

疫情持續，防疫小物正夯。星宇航空即日起至12月31日止，為搭乘自桃園國際機場啟程的旅客，準備了最潮防疫小物「JX STYLE制服款醫療級口罩」一組二入，讓旅客們跟著星宇機隊戴上JX STYLE口罩，一同成為時尚防疫代言人。

星宇航空表示，JX STYLE制服款口罩以星宇航空制服概念為設計主題，共有「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」四款造型，每日隨機發送不同款式。星宇航空與親親JIUJIU聯名合作「JX STYLE制服款口罩」，獨家採用四鋼印口罩，並且通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證，以最時尚的態度共同守護旅客健康。