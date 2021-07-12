國際疫情仍嚴峻 移民署第13次延長合法外國人留台期限

考量國際疫情仍嚴峻，移民署今宣布，針對2020年3月21日（含）前入境，且目前為逾期停留的外國人，第13次自動延長其在台停留期限。

移民署表示，為降低社區防疫負荷，並避免國際人流移動所造成的防疫破口，針對合法停留超過180日的外國人，先前已於2020年7月17日至2021年6月10日間，12度宣布自動延長30日停留期限，此次為第13次宣布。

移民署說明，此項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整，相關延期要件及注意事項，可參考「問答集」（https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/269358/）