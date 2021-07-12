快訊

台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際疫情仍嚴峻 移民署第13次延長合法外國人留台期限

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
移民署今宣布，針對合法停留超過180日的外國人，第13次自動延長其在台停留期限。圖／移民署提供
移民署今宣布，針對合法停留超過180日的外國人，第13次自動延長其在台停留期限。圖／移民署提供

考量國際疫情仍嚴峻，移民署今宣布，針對2020年3月21日（含）前入境，且目前為逾期停留的外國人，第13次自動延長其在台停留期限。

移民署表示，為降低社區防疫負荷，並避免國際人流移動所造成的防疫破口，針對合法停留超過180日的外國人，先前已於2020年7月17日至2021年6月10日間，12度宣布自動延長30日停留期限，此次為第13次宣布。

移民署說明，此項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況的評估，適時檢討調整，相關延期要件及注意事項，可參考「問答集」（https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/269358/

移民署 疫情

延伸閱讀

東奧前加強防疫 免稅店要提入境資訊

勇敢逐夢！85位新住民及新二代獲移民署獎助在台圓夢

「全台最美公家機關」移民署台南市第一服務站 7月12日搬新家

三級警戒「連結」不中斷 桃園泰籍女網路應召被逮

相關新聞

微解封要回公司上班？ 醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

15年補件13次！ 黃金海度假村明再闖環評 環團籲退回

「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村」開發計畫將於明天召開環境現況差異分析審查，地球公民基金會今天發出新聞稿表示，黃金海比美麗灣...

微解封兩樣情 遊覽車沒生意、小巴旅客帶飯糰上路

疫情三級警戒讓國人都悶壞了，明天就要微解封，國內專營小巴旅遊的「台灣觀巴」因為恰符合中央規定旅行限9人以下的規定，協會理...

雙向數位血管X光機手術取栓 成功搶救87歲腦中風老翁

新竹一名87歲老翁突發左側肢體無力癱瘓，緊急送醫治療，老翁本身有心房顫動的問題，透過檢查為腦部大血管阻塞性中風，當下決定...

三級警戒延長 探索夢跳(環)島郵輪持續停航至7月26日

交通部航港局宣布，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至7月26日，郵輪類出國跳(環)島特許航線於第三級警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。