帶有芋頭香又抗褐飛蝨 水稻新品種「台農85號」育成

農委會農試所從野生稻中找出可抗多種褐飛蝨的基因，透過雜交方式導入優良栽培品種，成功育出具早熟性、芋頭香味米質特性的新品種「台農85號」，可有效預防褐飛蝨的危害，減少農藥的施用，特別適合有機栽培推廣應用。

農試所表示，「台農85號」對於友善或有機契作集團產區，相當具有種植潛力，歡迎有興趣的農友透過農會或產銷班來函索取稻種進行試種。

農試所說，水稻為台灣最主要的糧食作物，全年栽培面積達26萬公頃。褐飛蝨為水稻的主要害蟲，台灣的褐飛蝨族群大都由境外隨氣流遷入，這些外來的褐飛蝨族群多樣化且不容易預測，也不容易發現與防治，危害嚴重時，常造成所謂的「蝨燒」，一直是稻農的夢魘。

經過農試所20多年的試驗，從印度野生稻種原，發現可以抗多種褐飛蝨族群的抗性基因，透過雜交方式並運用分子標誌精準選拔技術，將抗性基因導入到親本「台農71號」品種，成功育成水稻新品系。經過嚴謹的試驗證實，新品系對台灣不同地區的褐飛蝨族群具有穩定抗性，是水稻克服褐飛蝨育種上的重要里程碑。

農試所申請新品系命名審查時，正值防疫警戒期，在6月22日透過視訊會議及影片解說，經全體審查委員一致同意，通過新品系命名案，新品種正式命名為水稻「台農85號」，期待新品種能推廣取代目前推廣品種，成為水稻產業的新生力軍。

農試所作物組副研究員李長沛表示，防治褐飛蝨需常常注意田間的蟲群密度，一時不注意可能就會發生大量危害，造成平均約30%的產量損失，讓農民幾個月的辛勞付之一炬。「台農85號」可有效抵抗褐飛蝨侵襲，同時也有早熟、植株矮、食味佳、具芋頭香味的米質等特性，適合國內農友種植，尤其是褐飛蝨較易發生的第二期作。

農試所說，「台農85號」相當具有種植潛力；目前新品種的推廣預定從中部地區逐漸擴展至全國，歡迎有興趣的農友透過農會或產銷班來函索取稻種進行試種。