微解封要回公司上班？醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研究，確診者身邊最容易受汙染的第一名是廁所、其次是手機，再來是電梯按鈕等，如果觸碰了電梯按鈕再摸自己的手機，就可能傳染，因此特別傳授上班族防疫8要領，即使出門上班，也能安全回家。

台南市安南醫院副院長許秉毅表示，出門在外，除了要注意口罩「戴好戴滿」以外，還要留意新冠病毒的「鼻水—眼口鼻傳染」。之前高雄鳳山某一大樓的群聚感染中，住在3樓和7樓的兩戶人家，彼此不相識，也沒有直接接觸，卻在同一時間，發生了新冠病毒的感染。其原因，很可能就是因為某一戶人家的成 員按了被病毒汙染的電梯按鈕，所產生的「鼻水—眼口鼻傳染」所致。

去年1月大陸武漢，有兩個住同一棟大樓的家庭，共計有5位成員同時感染到了新冠病毒，學者研究，與患者接觸同一電梯按鈕是最有可能的感染原因。

許秉毅表示，新冠病毒有可能存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、尿液、糞便之中，患者打噴嚏時，用手掩口鼻時，手上便可能污染到鼻水，而後如果再去接觸電梯按鈕、門把、水龍頭、滑鼠、紙鈔或錢幣，鼻水中的 病毒就可能污染到這些物品。

他整理最近國外研究新冠病毒患者之日常生活用品受病毒汙染的情形，發現新冠病毒汙染率是：手機78%、電話 40%、廁所 81%、門把 16%、電腦鍵盤 40%、滑鼠 33%、電梯按鈕 43% ，所以，在新冠病毒流行區，使用廁所和按電梯按鈕及握門把，都有受病毒汙染的 風險。

許秉毅提供上班族預防新冠病毒感染的8項關鍵要領：

1. 開車或騎車前，用含有酒精濕巾經把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。 2. 按電梯按鈕最好用衛生紙或指背(手指背面)，出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。 3. 千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，因為這會汙染你的手機面板。 4. 到達辦公室後，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，讓工作環境保持清潔。 5. 吃中餐時，最好使用餐盒裝菜，帶回辦公室吃，減少與他人同桌用餐的機會。 6. 新冠病毒流行期間，吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。 7. 公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所，再將其丟棄，以避免手部的二次汙染。 8. 進出公共場所要記得配戴外科口罩，返家後，將用過的口罩拋於垃圾桶內，不要第二天再次使用。