快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童鼻腔異物最可怕是它 醫師：會腐蝕鼻腔黏膜

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院小兒科主任陳震南指出，鈕扣電池是危害最大的鼻腔異物，因為它會釋放鹼性液體，對黏膜的腐蝕作用極強。圖／長安醫院提供
長安醫院小兒科主任陳震南指出，鈕扣電池是危害最大的鼻腔異物，因為它會釋放鹼性液體，對黏膜的腐蝕作用極強。圖／長安醫院提供

台中市一名2歲男童日前一直有想嘔吐的感覺，家長懷疑吃到異物，趕緊帶往就醫，小兒科醫師陳震南發現小朋友的右側鼻子有黃膿的液體流出，懷疑鼻腔異物的可能性比較大，經X光檢查顯示有一顆鈕釦電池卡在鼻孔裡面，趕緊將電池取出，也所幸早拿出，避免了電池中的毒物進一步傷害男童的鼻腔。

長安醫院小兒科主任陳震南指出，很多鼻腔異物初期沒有症狀，可能只有輕微的單側鼻塞或打噴嚏，甚少疼痛，大部份取出後對鼻腔無明顯影響，但鈕扣電池則不同，它是危害最大的鼻腔異物，因為鈕扣電池會釋放鹼性液體，對黏膜的腐蝕作用極強，若沒有及早發現，會造成潰爛，嚴重可能導致鼻子變形，不可不慎。

他說，很多家長都誤以為長期單側鼻塞是過敏或鼻竇炎，但其實過敏和鼻竇炎通常都是雙側鼻塞，若發現小孩有單側鼻塞、反覆流鼻血、黃鼻涕，或是有臭味等症狀，都應該要有警覺性，因為有可能是異物塞在鼻腔裡。

但是要如何預防小兒有鼻腔異物? 陳震南呼籲，很多異物都是小顆、圓形、又發亮，這些小物品對小孩是很有吸引力的，請家長一定要注意，在預防重於治療的觀念下，盡可能放在小朋友拿不到的地方。如果真的不小心進到鼻腔，不要自行解決，一定要盡快到醫院就診。

台中市一名男童右側鼻子發現有一顆鈕釦電池卡在鼻孔裡面，所幸早拿出，避免了電池中的毒物進一步傷害男童的鼻腔。圖／長安醫院提供
台中市一名男童右側鼻子發現有一顆鈕釦電池卡在鼻孔裡面，所幸早拿出，避免了電池中的毒物進一步傷害男童的鼻腔。圖／長安醫院提供

台中市

延伸閱讀

確診女共居寵物高齡犬罹癌需就醫 新北動保處協助接送

鼻涕一定要吸出來嗎？專科醫師教你如何幫孩子擤鼻涕

元晶新電池產線完工 手握三家美系客戶訂單

柯文哲：PCR陽性確診逾17天CT值超過30 視為陰性

相關新聞

五縣市高溫警訊！ 吳德榮：周三起易降雨溫度略降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強...

微解封要回公司上班？醫師提醒這些地方新冠汙染最嚴重

13日之後全台微解封，不少人可能結束居家、要回公司上班，醫師提醒，社區裡可能仍存在隱形傳播者，外出要小心被傳染，而根據研...

兒童鼻腔異物最可怕是它 醫師：會腐蝕鼻腔黏膜

台中市一名2歲男童日前一直有想嘔吐的感覺，家長懷疑吃到異物，趕緊帶往就醫，小兒科醫師陳震南發現小朋友的右側鼻子有黃膿的液...

在家品嚐迷人麵香、爆漿爽感！網友熱議上網就能買到的15大包子饅頭名店

台灣街頭巷尾隨處可見販售包子、饅頭的店家，一般早餐店也是很基本的常見品項，不過真正好吃的「名店」可以說是少之又少，疫情期間如果想要吃上一顆好吃又暖心的包子或饅頭，根本是難上加難，好在現在許多包子、饅頭名店轉型的相當迅速，不僅在賣場通路可以買到，網路、電商也都有銷售通路，讓民眾在家就可以享受到名店的美味！

夏季蟲害全台出沒 防治害蟲有這些撇步

新北市中和先前一處社區的羅漢松，原本茂密的美麗樣貌轉眼光禿一片，一追查才發現是「羅漢松殺手」橙帶藍尺蛾惹的禍。事實上不只橙帶藍尺蛾，台灣夏季氣候炎熱，適合各種害蟲出沒，無論都市、鄉村，會危害景觀、農作物害蟲百百種，如何防治要用對方法。

疫情下 毛小孩也可視訊看診

受到疫情影響，許多民眾選擇以遠端視訊門診取代接觸看診，新北市動保處也和轄內260間動物醫院取得共識，只要民眾的毛小孩有需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。