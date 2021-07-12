兒童鼻腔異物最可怕是它 醫師：會腐蝕鼻腔黏膜

台中市一名2歲男童日前一直有想嘔吐的感覺，家長懷疑吃到異物，趕緊帶往就醫，小兒科醫師陳震南發現小朋友的右側鼻子有黃膿的液體流出，懷疑鼻腔異物的可能性比較大，經X光檢查顯示有一顆鈕釦電池卡在鼻孔裡面，趕緊將電池取出，也所幸早拿出，避免了電池中的毒物進一步傷害男童的鼻腔。

長安醫院小兒科主任陳震南指出，很多鼻腔異物初期沒有症狀，可能只有輕微的單側鼻塞或打噴嚏，甚少疼痛，大部份取出後對鼻腔無明顯影響，但鈕扣電池則不同，它是危害最大的鼻腔異物，因為鈕扣電池會釋放鹼性液體，對黏膜的腐蝕作用極強，若沒有及早發現，會造成潰爛，嚴重可能導致鼻子變形，不可不慎。

他說，很多家長都誤以為長期單側鼻塞是過敏或鼻竇炎，但其實過敏和鼻竇炎通常都是雙側鼻塞，若發現小孩有單側鼻塞、反覆流鼻血、黃鼻涕，或是有臭味等症狀，都應該要有警覺性，因為有可能是異物塞在鼻腔裡。