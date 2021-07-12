在家品嚐迷人麵香、爆漿爽感！網友熱議上網就能買到的15大包子饅頭名店

包子饅頭實體名店宅配送到家！

台灣街頭巷尾隨處可見販售包子、饅頭的店家，一般早餐店也是很基本的常見品項，不過真正好吃的「名店」可以說是少之又少，疫情期間如果想要吃上一顆好吃又暖心的包子或饅頭，根本是難上加難，好在現在許多包子、饅頭名店轉型的相當迅速，不僅在賣場通路可以買到，網路、電商也都有銷售通路，讓民眾在家就可以享受到名店的美味！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網路、電商通路中可以買得到的那些實體包子、饅頭名店，究竟誰才是網路中的「麵點王」呢？和我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／松包子（Os桑的包子）

延伸閱讀：焦香蒜甜滋味多！網路熱議10大肉乾品牌 涮嘴到根本停不下來

第十二名－打包 DABAO

「打包」是來自桃園的一家包子專賣店，在團購中非常受到歡迎，甚至在文創平台上也可以買得到，不過實體店受到疫情影響的關係還未開始試營運，不過好吃的口味已經累積了不少粉絲，有網友就激推他們的紅燒獅子頭口味，不僅特別又料多實在。

☞ 線上購買：打包 DABAO 官網

延伸閱讀：居家生活也要chill一下！10大微醺「氣泡系調酒」 樓下超商就買得到

第十一名－台南明新食品

台南明新食品是一家以烘焙為主的商家，不過他們所販售的肉包實在是太受歡迎，讓許多討論都集中在「明新肉包」上，也有許多網友揪團團購，網友特別對鮮肉配上蛋黃的口味著迷，認為滷汁鹹香加上面皮入口非常好吃，也讓許多網友也想要嘗試。



☞ 線上購買：明新食品 官網

延伸閱讀：好市多老司機都這樣買！15大懶人必備「免加熱」熟食排行榜揭曉

第十名－花蓮公正街包子

花蓮公正街包子也是全台知名的包子店之一，只要到花蓮遊玩肯定不會忘記去踩點，因為疫情，民眾幾乎沒有旅遊行為，就格外想念東台灣的公正街包子，因此許多人揪團團購，就是要回味一下那個吃起來實實在在的小籠包。

☞ 線上購買：公正包子店 頁面

延伸閱讀：香甜輕鹹都能壓出美味！網路最夯「熱壓吐司、鬆餅機」品牌Top 10

image source: 公正包子網頁

第九名－閃電包子舖

「閃電包子舖」的包子與饅頭是高雄市超越巔峰協會的癲癇患友所製作與販售的，在製作的過程中也幫助他們獲得職場上的成就感，格外有意義，就有許多網友發起團購，他們最特別的商品就是有像玫瑰花一樣的饅頭，甚至還有「花束」的包裝呢！

☞ 線上購買：閃電包子舖 礙優網頁面

延伸閱讀：一口美味冷卻你的焦慮！十大電商網購冰淇淋品牌 本土經典封王

第七名－添好運

在香港曾摘下米其林一星的添好運，在台灣如今已經有好幾個據點，也是許多台灣民眾聚餐的首選，如今因為疫情無法內用，讓網友開始想在家也嚐到星級港點，特別是添好運流沙包與酥皮焗叉燒包，特別是流沙包，有網友還提到吃下印有運字的會有好運氣呢。



☞ 線上購買：添好運 和億生活購頁面

延伸閱讀：宅在家也能吃到星級美味！10大飯店即食牛肉麵料理包

第六名－點點心

點點心也是港點人氣餐廳之一，不過點點心最大的特色就屬他們的招牌「豬仔包」，戳鼻孔留下奶黃醬汁的特殊吃法是大人與小孩都非常喜歡的經典，也因此有許多爸媽想要買回家，與家中的小朋友一起「戳」，好吃又兼具好玩使其討論度頗高。

☞ 線上購買：點點心 官網

延伸閱讀：在家工作也能精神百倍！10大網購「濾掛咖啡品牌」嚐一口香醇滋味

第五名－台南同心包子

台南的同心包子販售的除了基本的口外之外，還有些較特別的口味，特別是甜的口味引起更多的討論，像是「偶芋包」與先前販售的「珍珠奶茶包」詢問度都頗高，原料都發布在社群上，讓網友感覺用料非常實在因此回購率也超高。



☞ 線上購買：同心包子 樂天頁面

延伸閱讀：為苦悶宅生活加點日本味！10大網友熱議神還原「名店監修」拉麵泡麵

第三名－鼎泰豐

據點遍佈全球多個國家的鼎泰豐，自然也會是網友的討論之一，針對包子的討論，鼎泰豐除了小籠包外，他們的大包系列也是網友會固定「補貨」的商品，除了人氣的肉包、流沙包，也有不少網友喜愛香菇素包，還有網友提到賣場經常賣到缺貨。

☞ 線上購買：鼎泰豐 官網

延伸閱讀：就是愛苦中帶甜的濃郁滋味！大台北10大巧克力專賣店

image source: 鼎泰豐官網

第二名－胖包子（包子媽）

胖包子除了有茶餐廳以外，還有包子媽在網路上進行銷售，包子媽本來就是許多團購網站的喜愛，也因此有著不少的網路聲量，透過水果老麵發酵，堅持呈現食材的原汁原味，鹹、甜口味都相當受到歡迎，討論度更高的是起司系列，小起司捲與熱狗起司捲都是小朋友喜歡的品項，也因此有著不少媽媽粉絲。

☞ 線上購買：包子媽 官網

延伸閱讀：「神之肉桂捲」搶瘋！網友熱議15大台北肉桂捲

第一名－松包子

知名美食旅遊節目的「OS桑」阿松，開業的松包子是少數名人副業相當成功的例子之一，在網友們的心中也擁有好名聲，除了門市據點多以外，現在也有線上通路可以購買，網友認為松包子的用料實在，每一口都咬得到麵香與內餡的美味，因此有許多會回購的老顧客，讓松包子的人氣可以一直持續到現在。

☞ 線上購買：松包子 官網

延伸閱讀：每一口都香辣彈嫩！網友熱議麻辣鍋界10大「鴨血王」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月09日至2021年07月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網路販售包子、饅頭實體名店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

商品推薦