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五縣市高溫警訊！吳德榮：周三起易降雨溫度略降

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，今天天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市地區，高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。截圖自中央氣象局
中央氣象局表示，今天天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市地區，高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(12、13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至36度。

中央氣象局表示，今天天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市地區，高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周三至下周日(14至18日)「太平洋高壓」減弱東退，「東風波」移入，並逐漸發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

高溫 吳德榮

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