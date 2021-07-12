趁封館時「微美容」 故宮明微解封開放觀眾帶水入場

三級警戒明起「微解封」，經歷史上最長封館(59天)的故宮也將重新開放。故宮表示，現階段餐廳不能內用、又因防疫停用飲水機，體貼民眾在大熱天下逛展，故宮將啟動規畫已久的展場新規定，正式開放民眾攜帶飲用水入館參觀。

重開館的故宮南北院皆實施全面預約參觀制，今日(12日)上午九時同步啟動線上和電話預約。故宮副院長黃永泰表示，為了避免接觸感染，擁有許多碰觸式裝置的的北院兒童學藝中心和南院兒童創意中心仍維持不開放。

微解封下故宮所設餐廳仍不能內用、館內飲水機也因防疫停用，大熱天下觀眾逛展面臨無水解渴。黃永泰表示，重新開館的故宮將首度開放民眾攜帶「瓶蓋可旋緊」的瓶裝飲用水入館，但只能在展室外的公共休息空間飲用，且只限帶飲用水。

此次故宮經歷59天的封館，也趁機做了「微美容」。黃永泰表示，故宮趁封館時間重新粉刷北院正館室內空間、美化洗手間，座椅都貼上防疫標籤；南院則整修園區景觀，如草間彌生的「南瓜」雕塑已完成夜間照明、並有平台讓觀眾可360度欣賞，相信會讓觀眾耳目一新。

而在封館時間，故宮仍每天巡檢展場，確保文物的安全與展間的溫濕度。黃永泰表示，開館前還將做一次完整的巡檢，確定文物的展出和燈光照明正常運作。

北美館也將在13日重新開館，並於周一(12日)上午十時開放預約。北美館表示，民眾參觀將全面採取網路預約制，不開放候補與現場報名，每次開放兩週時段提供預約。北美館固定於夏季展出的實驗建築計畫「X-site計畫」，今年獲選的作品「2021 X-site《爆炸容器》－多重真實」，也同步於13日開放展出。