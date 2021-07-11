生態旅遊要雙贏 民間喊精準分流、評估山林承載量

國內20年前開始推動生態旅遊，保育觀念愈受重視但仍需要加強，台灣生態旅遊協會表示，開放山林並非錯誤方向，但要審慎考慮「承載量」管制上限，並做到更精準的人群「分流」，也可思考給予山林固定休養時間，但最重要的是使用者要有「無痕山林」的概念，開放山林不是讓每個人都衝上山造成環境負擔，要足夠自律，才不會再度發生NCC專委火燒玉山的憾事。

台灣生態旅遊協會理事長郭育任說，此次疫情證明人類行為對野生動物影響很大，有必要反思台灣山林是否需要適當的休養生息時間，尤其未來解封後將湧入人潮，政府應該提前準備，像是國外有些步道鄰近動物棲息地，在繁殖季時會封閉道路避免人類干擾，每年給予大自然適度的喘息空間。

郭育任建議，政府應更審慎訂定山林承載量上限，重要棲地要加強管控，以及做到更精準的「分流」，觀光客、登山客不要都一窩蜂擠在同個地方，才能減緩人類對生態的衝擊，創造生態及觀光「雙贏」。先前發生NCC專委為了烤牛排而燒掉玉山的事件，嚴重毀壞生態，因此除了政府把關以外，每個使用者都應該要做到「無痕山林」，將登山或生態旅遊對環境的影響降到最低。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，國外近來也發現自然生態在疫情下反而復甦，未來永續觀光的意識會愈來愈強，未來台灣疫情趨緩及解封後，又會再度興起國旅風氣，政府要把握機會加強生態旅遊的教育宣導，並建立人流管制措施，觀光入園盡量採行「預約制」，除了可以降低染疫風險，更能達到永續觀光及保護生態。