快訊

上海復星宣布：向台積電、鴻海簽協議 銷售1000萬劑疫苗

連3天搭捷運！北市確診者足跡曝光 曾在忠孝復興站轉乘

野生動物「露臉」恐曇花一現 學者：人流遲早重回山林

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
墾丁國家森林遊樂區的梅花鹿在白天出門散步。圖／森林護管員沙琦雯提供
墾丁國家森林遊樂區的梅花鹿在白天出門散步。圖／森林護管員沙琦雯提供

全台封山一個多月，野生動物得以遠離人類干擾，紛紛在各地山區「露臉」，但恐怕只是曇花一現，學者指出，近期人流減少，野生動物出現次數增加，凸顯人類活動對生態影響相當大，但三級警戒目前僅維持一個多月，還不足以讓大自然「休養生息」，且未來人流遲早重回山林，野生動物又會躲起來。

屏科大野保所教授裴家騏表示，以前遊客多時，野生動物傾向清晨夜晚行動或遠離帳篷、小木屋，封山後野生動物出現的頻度增加，甚至跑到過去鮮少出沒的地方，可看出人類行為對動物的影響，但封山一個多月無法讓生態達到長期正面效果，只要解除三級警戒恢復人流後，動物就會恢復過往的行為模式，除非持續性封閉才可能有顯著影響。

裴家騏說，早年南橫沿線因崩塌導致道路嚴重毀損，部分路段無法通車，一整天都沒有人類活動，長期下來吸引動物利用，後來「道路上都是動物大便」；林務局廿年來傾向減少維修偏遠林道，進出的人大量減少，也可促成環境改變，現在各地山羌、山羊、獼猴等野生動物數量增加，跟部分山區、林道的可及性降低有關。 

外界經常討論人類活動如何跟生態達到平衡，裴家騏強調，平衡是隨時處於變動的狀態，台灣設置保護區、國家公園降低人類對生態影響，鄉村人口又外移到都市，也多多少少降低對自然環境的干擾，但動物變多又衝擊農業及農村生活，許多地方也在處理野生動物與人類的衝突。

特有生物研究保育中心助理研究員林大利說，以鳥類生態為例，除非人類聲音過大或刻意騷擾，否則不至於對鳥類產生太大影響，但有些人為了拍鳥會修剪鳥巢附近枝葉，導致鳥容易被天敵發現，因此仍要看個別行為來認定是否對生態造成傷害；相較一般人類活動，棲地遭砍伐、大舉蓋光電板等開發行為對生態影響更急迫，對環境衝擊也更大。

台灣山區常見台灣獼猴。圖／林務局提供
台灣山區常見台灣獼猴。圖／林務局提供

三級警戒 南橫 屏科大

延伸閱讀

港口沒人「誘拍」鳳頭燕鷗 鳥會：盼生態藉此恢復正常

疫情封山生態喘息 長鬃山羊跳蹦蹦車、梅花鹿逛大街

盤點7位非人類韓劇男主「滅亡徐仁國、九尾狐張基龍、鬼怪孔劉…」練出冰塊腹肌的健身菜單與減脂飲食公開

影／登山撿到鳥蛋竟是藍腹鷴 急送醫照料今野放

相關新聞

一張圖看天氣！全台將淪為「大蒸籠」 午後有雨仍悶熱

中央氣象局在臉書預報天氣，未來一周將是「全台大蒸籠」，太平洋高壓逐漸北抬、東退，台灣處於太平洋高壓的西南緣，風場從東風轉...

好天氣！民眾超前自我解封 周三起降雨

受太平洋高壓影響，今天至周二全台晴朗炎熱，周三起因熱對流發展旺盛，各地都有降雨機率，溫度也會略降。

居家線上教學學習力不足？ 醫師：3方法提升專注力

本土疫情持續，許多人認為視訊授課的學習成效不佳，三總精神醫學部主任葉啟斌指出，沒有面對面授課，學生容易分心、專注力不足，...

怕去醫院就醫 婆婆腹痛發燒苦撐3日竟膽囊破裂

疫情下長輩不敢就醫，常輕忽自身健康。一名80多歲的婆婆上周因腹痛難耐，至醫院急診就醫後，才發現罹患「肝膿瘍」、膽囊破裂，...

景點微解封 花蓮遠雄海洋公園13日重新開園上限4800人

中央開放遊樂場微解封，花蓮遠雄海洋公園休園一個多月後，13日將重新開放，但有總量管制4800人上限。園區近日加強環境消毒...

桃園機場免稅店也買得到！台酒75%防疫酒精新增通路

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致75%防疫酒精需求恐急，在全國三級警戒繼續延長到7月26日的情況下，75%防疫酒精已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。