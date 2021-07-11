野生動物「露臉」恐曇花一現 學者：人流遲早重回山林

全台封山一個多月，野生動物得以遠離人類干擾，紛紛在各地山區「露臉」，但恐怕只是曇花一現，學者指出，近期人流減少，野生動物出現次數增加，凸顯人類活動對生態影響相當大，但三級警戒目前僅維持一個多月，還不足以讓大自然「休養生息」，且未來人流遲早重回山林，野生動物又會躲起來。

屏科大野保所教授裴家騏表示，以前遊客多時，野生動物傾向清晨夜晚行動或遠離帳篷、小木屋，封山後野生動物出現的頻度增加，甚至跑到過去鮮少出沒的地方，可看出人類行為對動物的影響，但封山一個多月無法讓生態達到長期正面效果，只要解除三級警戒恢復人流後，動物就會恢復過往的行為模式，除非持續性封閉才可能有顯著影響。

裴家騏說，早年南橫沿線因崩塌導致道路嚴重毀損，部分路段無法通車，一整天都沒有人類活動，長期下來吸引動物利用，後來「道路上都是動物大便」；林務局廿年來傾向減少維修偏遠林道，進出的人大量減少，也可促成環境改變，現在各地山羌、山羊、獼猴等野生動物數量增加，跟部分山區、林道的可及性降低有關。

外界經常討論人類活動如何跟生態達到平衡，裴家騏強調，平衡是隨時處於變動的狀態，台灣設置保護區、國家公園降低人類對生態影響，鄉村人口又外移到都市，也多多少少降低對自然環境的干擾，但動物變多又衝擊農業及農村生活，許多地方也在處理野生動物與人類的衝突。