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港口沒人「誘拍」鳳頭燕鷗 鳥會：盼生態藉此恢復正常

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
基隆海洋廣場一隻黑鳶腳抓雞頭飛翔。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供
基隆海洋廣場一隻黑鳶腳抓雞頭飛翔。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供

三級警戒下人潮減少，鳥類生態也有變化，基隆市野鳥學會說，現在基隆海洋廣場很多黑鳶覓食，甚至飛到廣場地面抓食物，北海岸跟東北角漁港的鳳頭燕鷗為了吃魚，本來會跟著洄游性魚類遷徙，但近年很多人為了拍鳥而餵食，導致鳳頭燕鷗留在當地不走，最近三級警戒港口沒人，自然沒有「誘拍」，自然生態有機會得以回到正常循環，外界應趁此次機會重新思索如何尊重大自然，找到與生態和諧相處的模式。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，上個月發現一隻黑鳶在基隆港抓著雞頭，可是因為太重，飛行過程中掉在海洋廣場，過去黑鳶不會在人群中多的地方覓食，但現在因為三級警戒，海洋廣場人很少，黑鳶果然飛到地面把雞頭抓走，過去不容易看到這種畫面。

沈錦豐說，人類行為對生態造成明顯干擾，這幾年愈來愈多人在拍鳥，繁殖季時若未適當管控，對鳥類生態是一大困擾，尤其北海岸、東北角很多漁港有鳳頭燕鷗，而鳳頭燕鷗為了抓魚吃，會隨著洄游性魚類遷徙在各個漁港，許多人為了調查鳥類習性也會在個體上繫上腳環，可是現在許多人會到港口「誘拍」，丟魚給鳥吃，吸引鳳頭燕鷗靠近以拍到照片，後來鳳頭燕鷗知道港口有人丟食物，乾脆待在原地不走了，這種行為不但影響生態調查，也是違反大自然正常運作。

沈錦豐認為，疫情這段期間給予生態緩衝，也讓社會重新思索人類活動對於大自然的干擾，應該用更寬廣的態度反思人類與大自然的關係，找到和諧相處的多贏模式。

資深觀鳥者何一先說，餵食鳥類行為可能要因地制宜來看待，不見得都是壞處，北海道丹頂鶴就是因為二次大戰食物短缺，靠農夫撒糧餵出來的，直到現在形成穩定族群後，當地仍有系統性地餵食，印度拍鶴聖地也有類似現象，但如果只是為了「誘拍」而餵食當然不對。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，鳥類會因為人類活動而受到影響，就像彰化海岸線近年「人工化」蓋了很多海堤，雖然跨越海提後還是潮間帶，但海提仍隔絕很多生物利用，很多人以為水鳥喜歡去魚塭棲息，這是不對的因果關係，是因為潮間帶被開發，水鳥才只好到魚塭；近年西半部又大量開發光電及風電，也造成鳥類數量下降，但台灣基本調查資料不足，面臨開發時又難以佐證。

八斗子漁港一隻鳳頭燕鷗叼著臭肚魚。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供
八斗子漁港一隻鳳頭燕鷗叼著臭肚魚。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供

基隆港 三級警戒 潮間帶

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