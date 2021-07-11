港口沒人「誘拍」鳳頭燕鷗 鳥會：盼生態藉此恢復正常

三級警戒下人潮減少，鳥類生態也有變化，基隆市野鳥學會說，現在基隆海洋廣場很多黑鳶覓食，甚至飛到廣場地面抓食物，北海岸跟東北角漁港的鳳頭燕鷗為了吃魚，本來會跟著洄游性魚類遷徙，但近年很多人為了拍鳥而餵食，導致鳳頭燕鷗留在當地不走，最近三級警戒港口沒人，自然沒有「誘拍」，自然生態有機會得以回到正常循環，外界應趁此次機會重新思索如何尊重大自然，找到與生態和諧相處的模式。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，上個月發現一隻黑鳶在基隆港抓著雞頭，可是因為太重，飛行過程中掉在海洋廣場，過去黑鳶不會在人群中多的地方覓食，但現在因為三級警戒，海洋廣場人很少，黑鳶果然飛到地面把雞頭抓走，過去不容易看到這種畫面。

沈錦豐說，人類行為對生態造成明顯干擾，這幾年愈來愈多人在拍鳥，繁殖季時若未適當管控，對鳥類生態是一大困擾，尤其北海岸、東北角很多漁港有鳳頭燕鷗，而鳳頭燕鷗為了抓魚吃，會隨著洄游性魚類遷徙在各個漁港，許多人為了調查鳥類習性也會在個體上繫上腳環，可是現在許多人會到港口「誘拍」，丟魚給鳥吃，吸引鳳頭燕鷗靠近以拍到照片，後來鳳頭燕鷗知道港口有人丟食物，乾脆待在原地不走了，這種行為不但影響生態調查，也是違反大自然正常運作。

沈錦豐認為，疫情這段期間給予生態緩衝，也讓社會重新思索人類活動對於大自然的干擾，應該用更寬廣的態度反思人類與大自然的關係，找到和諧相處的多贏模式。

資深觀鳥者何一先說，餵食鳥類行為可能要因地制宜來看待，不見得都是壞處，北海道丹頂鶴就是因為二次大戰食物短缺，靠農夫撒糧餵出來的，直到現在形成穩定族群後，當地仍有系統性地餵食，印度拍鶴聖地也有類似現象，但如果只是為了「誘拍」而餵食當然不對。